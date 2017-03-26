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Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену
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25 марта 2017, 03:51
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В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей
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23 марта 2017, 11:14
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Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека
Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
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23 марта 2017, 01:19
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Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
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23 марта 2017, 12:16
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В Тольятти сын насмерть забил своего отца
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23 марта 2017, 10:36
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
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22 марта 2017, 01:51
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В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
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20 марта 2017, 03:48
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко
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17 марта 2017, 03:39
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В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
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16 марта 2017, 10:47
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
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25 февраля 2017, 02:19
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На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей
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9 февраля 2017, 05:15
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Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк
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8 февраля 2017, 01:59
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В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото
Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии …
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5 февраля 2017, 02:24
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%
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12 января 2017, 11:10
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В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе
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6 января 2017, 02:40