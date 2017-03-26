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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

В полицию Автограда поступило сообщение от жильцов одного из домов по улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские выяснили, что в данной квартире проживает семейная пара. В ходе ссоры 41-летний муж схватил 

25 марта 2017, 03:51
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей.  После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего 

23 марта 2017, 11:14
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие 

23 марта 2017, 01:19
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков,  во время застолья между родственниками произошла ссора: сын 

23 марта 2017, 10:36
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
 
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
 
Сейчас в магазинах, так же 

16 марта 2017, 10:47
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

В Жигулевске потратят 1 миллион рублей на отлов бездомных животных, сообщается в документах очередного тендера на портале госзакупок. На средства городской казны подрядчику следует отловить 450 собак. Каждая обойдется бюджету в 2 тысячи 200 рублей. Согласно техазаданию, исполнитель заказа должен 

9 февраля 2017, 05:15
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
Согласно планам, 

12 января 2017, 11:10
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
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