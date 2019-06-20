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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре
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17 мая 2019, 05:35
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Самарский областной суд признал участок на Барбошиной поляне собственностью города
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16 мая 2019, 01:53
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Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado
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18 апреля 2019, 11:45
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В Октябрьске внук поделился наследством с бабушкой, чтобы не расстаться с авто
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17 апреля 2019, 12:01
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В Самаре из-за забытого пакета эвакуировали посетителей отдела судебных приставов
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16 апреля 2019, 05:00
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В Чапаевске приставы нашли рабочего, который «передумал» делать ремонт в доме заказчицы
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11 апреля 2019, 01:02
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В блогах: Под Самарой москвичи пошли войной на бабушку
Самарец Илья Круговой поведал в «Фейсбуке», что в селе Тимашево Кинель-Черкасского района москвичи пошли войной на бабушку из-за заводских руин. «В селе, в котором населения чуть больше 5 тысяч человек, разгорелись нехилые баталии за погонные метры земли и руины …
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11 апреля 2019, 10:48
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей
Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он …
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22 марта 2019, 04:39
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