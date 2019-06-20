Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города … Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось