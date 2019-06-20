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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Что и требовалось доказать - всё тайное рано или поздно становится явным, особенно когда это касается махинаций с государственной землей. Самарский областной суд поставил точку в споре по поводу права собственности на 7 соток 
земли на территории Дубков на Барбошиной поляне. 
17 мая 2019, 05:35
Самарский областной суд признал участок на Барбошиной поляне собственностью города

Самарский областной суд признал участок на Барбошиной поляне собственностью города

В Самарском областном суде завершилось рассмотрение дела о судьбе лесистого участка на Барбошиной поляне. Апелляцию подал гражданин, который не был доволен решением Кировского районного суда. Тот по иску главы Самары Елены Лапушкиной признал 730 кв. м муниципальной собственностью. Тогда как 

16 мая 2019, 01:53
Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Житель Тольятти, не оплативший вовремя имущественный и земельный налоги, едва не лишился своего дорогого внедорожника. На мужчине «висел» долг  — налоги плюс пени и штрафы за неуплату в размере 250 тысяч рублей. В отношении него завели исполнительное производство, судебные приставы 
18 апреля 2019, 11:45
В Октябрьске внук поделился наследством с бабушкой, чтобы не расстаться с авто

В Октябрьске внук поделился наследством с бабушкой, чтобы не расстаться с авто

В Октябрьске в дело о распределении наследства пришлось вмешаться судебным приставам. Житель этого города после смерти отца обратился в пенсионный фонд, чтобы снять его накопления. Организация выплатила мужчине всю сумму - 410 тысяч рублей. Через некоторое время туда же пришла 
17 апреля 2019, 12:01
В Самаре из-за забытого пакета эвакуировали посетителей отдела судебных приставов

В Самаре из-за забытого пакета эвакуировали посетителей отдела судебных приставов

Во вторник днем, 16 апреля, в  Самаре эвакуировали посетителей и сотрудников здания на улице Физкультурной. В его помещениях находятся отделы судебных приставов по Промышленному и Советскому районам столицы 63-го региона и Волжскому району. В здании нашли подозрительный пакет и  вызвали 
16 апреля 2019, 05:00
В Чапаевске приставы нашли рабочего, который «передумал» делать ремонт в доме заказчицы

В Чапаевске приставы нашли рабочего, который «передумал» делать ремонт в доме заказчицы

В Чапаевске судебные приставы помогли местной жительнице не остаться без денег и ремонта. История начиналась хорошо - подрядчик заключил с женщиной договор на выполнение ремонта, получил деньги, но не стал заканчивать работу. Он должен был купить все необходимые материалы, отремонтировать 

11 апреля 2019, 01:02
В блогах: Под Самарой москвичи пошли войной на бабушку

В блогах: Под Самарой москвичи пошли войной на бабушку

Самарец Илья Круговой поведал в «Фейсбуке», что в селе Тимашево Кинель-Черкасского района москвичи пошли войной на бабушку из-за заводских руин. «В селе, в котором населения чуть больше 5 тысяч человек, разгорелись нехилые баталии за погонные метры земли и руины 
11 апреля 2019, 10:48
В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он 
22 марта 2019, 04:39
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