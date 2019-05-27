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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.

В результате аварии 

27 мая 2019, 01:39
В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. 
26 мая 2019, 03:53
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

На днях в Ставропольском районе произошла авария, в которой пострадала пенсионерка. Около трех часов дня 22 мая 79-летний водитель ехал на своей иномарке «Ниссан Альмера» по улице Борковской вдоль дачного массива. При повороте налево автомобилист не пропустил иномарку «Чери» с 
24 мая 2019, 09:29
В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до 
14 мая 2019, 04:18
В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, сотрудники полиции «поймали» за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это неподалеку от рынка «Норд», пишет в ВК «Ночной патруль 
2 мая 2019, 03:43
В Сызрани нашли девочку-подростка, которая сбежала от родителей и каталась автостопом

В Сызрани нашли девочку-подростка, которая сбежала от родителей и каталась автостопом

В Сызрани нашли подростка из Североуральска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД на транспорте, 16-летняя девочка ушла из дома 19 апреля и не вернулась обратно. Полицейские начали поиски, и через три дня они дали результаты — пропавшую видели на железнодорожном 
25 апреля 2019, 08:26
В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка

В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В обеденное время в квартире одного из домов на улице Мичурина нашли тела 17-го подростка и его 44-летнего отчима. По версии следствия, они поссорились и мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а 
22 апреля 2019, 08:28
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