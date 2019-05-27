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В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния
В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, …
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27 мая 2019, 04:13
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре
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27 мая 2019, 01:39
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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»
Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. …
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26 мая 2019, 03:53
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
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24 мая 2019, 09:29
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В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути
Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до …
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14 мая 2019, 04:18
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В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем
В Самаре в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, сотрудники полиции «поймали» за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это неподалеку от рынка «Норд», пишет в ВК «Ночной патруль …
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2 мая 2019, 03:43
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В Сызрани нашли девочку-подростка, которая сбежала от родителей и каталась автостопом
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25 апреля 2019, 08:26
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В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка
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22 апреля 2019, 08:28
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