В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В обеденное время в квартире одного из домов на улице Мичурина нашли тела 17-го подростка и его 44-летнего отчима. По версии следствия, они поссорились и мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а