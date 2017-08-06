|
В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы
|
5 августа 2017, 03:11
|
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
|
2 августа 2017, 09:52
|
В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей
|
22 июля 2017, 04:13
|
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
|
22 июля 2017, 03:32
|
Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
|
21 июля 2017, 07:34
|
На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, …
|
13 июля 2017, 09:41
|
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.
По данным силовиков, используя свое служебное положение, она …
|
9 июня 2017, 01:49
|
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск
|
22 мая 2017, 07:16
|
На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
|
15 мая 2017, 07:01
|
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов
Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
|
11 мая 2017, 03:21
|
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке
|
4 мая 2017, 11:02
|
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
|
3 мая 2017, 11:00