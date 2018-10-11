В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111 В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с …