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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего
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11 октября 2018, 02:15
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В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой
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11 октября 2018, 01:11
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В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
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11 октября 2018, 08:56
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Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
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10 октября 2018, 08:06
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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29