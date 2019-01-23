|
В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
|
23 января 2019, 05:23
|
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
|
23 января 2019, 04:08
|
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
|
23 января 2019, 03:09
|
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
|
23 января 2019, 02:22
|
Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры
|
23 января 2019, 01:49
|
В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну
|
23 января 2019, 12:06
|
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
|
22 января 2019, 10:07
|
В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины
|
22 января 2019, 11:37
|
Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры
|
22 января 2019, 10:55
|
Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей
В Тольятти расследуется очередное коррупционное дело: 26-летнего жителя Автограда подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, этот человек попытался передать 250 тысяч рублей сотруднику полиции, причем, не выходя из его служебного кабинета. За эту сумму взяткодатель надеялся избежать …
|
22 января 2019, 08:40
|
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
|
18 января 2019, 09:56
|
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
|
17 января 2019, 05:09
|
В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи
В Тольятти началась доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнице. Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель одной из городских школ применяет насилие к пятикласснице. По словам автора ролика, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель биологии (завуч) …
|
17 января 2019, 11:19
|
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
|
16 января 2019, 02:42
|
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»
|
15 января 2019, 02:33
|
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку
|
15 января 2019, 08:46
Мы Вам перезвоним!