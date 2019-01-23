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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры

Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры

Полицейские из Тольятти расследовали гибель 56-летней женщины - пациентки одной из местных больниц. Она поступила в медучреждение с травмой головы, вскоре впала в кому и в тот же день скончалась, не приходя в сознание. Силовики выяснили, что дама получила смертельную 
23 января 2019, 01:49
В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну

В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну

Криминальная драма произошла в Сызрани. Поздно ночью местная жительница поссорилась со своим сыном, который попросил деньги на алкоголь и грубо разбудил родительницу. Женщина не смогла сдержать эмоций и ударила его ножом в ягодицу. Во время расследования выяснилось, что подозреваемая живет 
23 января 2019, 12:06
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины

В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины

Во вторник. 22 января, случайные прохожие обнаружили на козырьке шестнадцатиэтажного дома № 9 по Цветному бульвару в Автозаводском районе Тольятти жуткую находку - труп женщины. Видимо, она упала с высоты, пишут в соцсетях. Пользователи предупредили горожан, чтобы они не проходили 
22 января 2019, 11:37
Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры

Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры

Самарские полицейские расследовали случай насилия в семье: конфликт между матерью и дочкой закончился банальной поножовщиной. Правоохранители узнали от врачей, что к ним поступила 55-летняя жительница Самары с ножевыми ранениями. Ее привезли на скорой из квартиры, расположенной в доме по улице 
22 января 2019, 10:55
Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей

Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей

В Тольятти расследуется очередное коррупционное дело: 26-летнего жителя Автограда подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, этот человек попытался передать 250 тысяч рублей сотруднику полиции, причем, не выходя из его служебного кабинета. За эту сумму взяткодатель надеялся избежать 
22 января 2019, 08:40
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи

В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи

В Тольятти началась доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнице. Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель одной из городских школ применяет насилие к пятикласснице. По словам автора ролика, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель биологии (завуч) 
17 января 2019, 11:19
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

В среду, 16 января, произошла смертельная авария на трассе в Самарской области. В 10:20 водитель иномарки Hyundai ехал по 1088 километру федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительным данным, автомобилист нарушил правила и выехал на встречку, где его 
16 января 2019, 02:42
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В понедельник, 14 января, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. В 15:10 66-летний водитель иномарки BMW X4 ехал по улице Победы в направлении Юбилейной. По пути автомобилист сбил пешехода — 74-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
15 января 2019, 02:33
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на 
15 января 2019, 08:46
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