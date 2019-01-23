Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку … В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на