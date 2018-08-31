Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но отойдя от подальше, неожиданно начал тонуть. Дно в том месте имело резкий перепад, но ребенок об этом не знал.
Утопающего вовремя заметили спасатели, патрулировавшие береговую линию на катере. Экипаж быстро достал уже потерявшего сознание мальчика из воды. После этого его доставили на сушу и передали медикам.
Сейчас жизни паренька ничего не угрожает, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
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