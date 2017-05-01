Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились аварийно-спасательные работы.
По предварительной информации оперативных служб, в ДТП попал легковой автомобиль, грузовик и автобус типа ПАЗ, в котором находились пассажиры — предположительно 24 ребенка. В результате аварии никто не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.
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