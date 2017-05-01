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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно 

28 апреля 2017, 06:06
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по 

28 апреля 2017, 11:37
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения 
27 апреля 2017, 12:24
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Спасется ли рыба от гидроудара?

Спасется ли рыба от гидроудара?

В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией 

20 апреля 2017, 06:11
Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

20 апреля на Жигулевской ГЭС начался сброс воды. Беспокоиться стоит дачникам и жителям частного сектора, чьи дома находятся в традиционной зоне подтопления. Решение принято в связи с увеличившимся потоком воды в Куйбышевское водохранилище. Его суммарный показатель превышает 19000 кубометров в 

20 апреля 2017, 01:19
Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Жигулевская ГЭС в ближайшие дни начнет сброс воды. В бассейне Куйбышевского гидроузла началось весеннее половодье.

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в 6 раз - до 5,4 тысячи кубометров в секунду, что соответствует паводковым расходам апреля.

По 
18 апреля 2017, 04:18
МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум 

20 февраля 2017, 01:08
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

В период с 06 утра 14 февраля до 06 утра 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 пожаров, в которых погибло 2 человека, спасен 1 человек, сообщает управление МЧС  Самарской области. Так, 14 февраля в 17 час. 03 мин. 

15 февраля 2017, 10:26
Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 

10 января 2017, 10:57
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
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