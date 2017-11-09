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Материалы по теме:

В селе Красноармейское началось изъятие свиней

В селе Красноармейское началось изъятие свиней

Из-за африканской чумы свиней в селе Красноармейское Самарской области подлежит тотальному изъятию и уничтожению все свиное поголовье. Это свыше 600 животных. В среду процесс начался. Владельцам положена компенсация 106 рублей за кг живого веса взрослого животного.
8 ноября 2017, 12:36
Продовольственная безопасность Самарской области под угрозой

Продовольственная безопасность Самарской области под угрозой

В регионе случилась вторая за год вспышка африканской чумы свиней. В марте неизлечимый вирус бушевал в Хворостянском районе. Из-за этого там пришлось уничтожить все поголовье. Теперь чума свиней зафиксирована в селе Красноармейское одноименного района. На месте работает полиция и ветеринарные 

1 ноября 2017, 01:09
Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область

Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область

В Самарской области второй раз за всю историю наблюдений зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Надзорные органы установили, что 8 животных погибли от этого вируса в селе Красноармейское. Напомним, эта болезнь безопасна для человека, но влечет неизбежную гибель как домашних свиней, 

30 октября 2017, 04:08
Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы

Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы

В Самаре из-за вспышки серозного менингита на карантин закрыли еще две школы: 123-ю и 103-ю. Ранее учебный процесс остановили еще в 3 образовательных учреждениях. В городской больнице №5 - именно туда госпитализируют детей с подозрением на менингит со всей области 

4 октября 2017, 09:06
В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу

В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу

17 мая в региональный Россельхознадзор поступило сообщение об одновременной гибели в селе Красная Горка 15 кур. Всю домашнюю птицу в населенном пункте уничтожили, чтобы предотвратить распространение заболевания.
27 июня 2017, 02:21
В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай 

15 мая 2017, 03:30
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
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