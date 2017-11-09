Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы В Самаре из-за вспышки серозного менингита на карантин закрыли еще две школы: 123-ю и 103-ю. Ранее учебный процесс остановили еще в 3 образовательных учреждениях. В городской больнице №5 - именно туда госпитализируют детей с подозрением на менингит со всей области …