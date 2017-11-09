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В селе Красноармейское началось изъятие свиней
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8 ноября 2017, 12:36
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Продовольственная безопасность Самарской области под угрозой
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1 ноября 2017, 01:09
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Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область
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30 октября 2017, 04:08
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Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы
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4 октября 2017, 09:06
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В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу
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27 июня 2017, 02:21
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В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней
Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай …
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15 мая 2017, 03:30
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50