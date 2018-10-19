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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской
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19 октября 2018, 01:44
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью
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19 октября 2018, 10:15
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Продал неизвестному: в Самарской области сторож похитил травмат
В четверг, 18 октября, из здания охраны садово-дачного товарищества в Красноярском районе похитили травматический пистолет. По версии полицейских, в помещении кроме сотрудника частной охранной организации находился 32-летний сторож, работавший там неофициально.
Правоохранители заподозрили его в причастности к преступлению. Ранее …
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19 октября 2018, 09:09
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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
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17 октября 2018, 08:00
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Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов
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17 октября 2018, 05:34