|
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
|
13 января 2017, 09:57
|
Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова
|
18 декабря 2016, 06:23
|
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября
|
23 ноября 2016, 03:04
|
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей
В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.
Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике …
|
4 октября 2016, 12:26
|
На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна
|
14 июня 2015, 05:46
|
На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация
Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, вечером 3 декабря к железнодорожному вокзалу Самары по факту подозрения на заминирование были стянуты оперативные службы. На втором этаже в зале ожидания был обнаружен забытый кем-то рюкзак.
Всех пассажиров эвакуировали из здания вокзала. …
|
4 декабря 2013, 10:06
|
19-летняя самарчанка упала в заброшенный колодец
Самарские спасатели приняли участие в операции по подъему 19-летней девушки из колодца заброшенной насосной станции в поселке Шмидта. Глубина шахты составляет 10 метров. Для подъема пострадавшей на поверхность потребовалось альпинистское снаряжение. Девушку на носилках подняли наверх и передали врачам "скорой …
|
7 ноября 2013, 12:10
|
Самарские спасатели помогли выбраться из Волги упавшему кайтсерферу
|
28 октября 2013, 11:03