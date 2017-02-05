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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

ЧП произошло сегодня, 18 декабря, рано утром в Самаре в одном из дворов поселка Зубчаниновка, передает "ПроГород".

В  районе дома №326 по Литвинова в трех местах прорвало трубу, из-за чего весь двор оказался затоплен водой. В результате несколько автомобилистов не смогли 

18 декабря 2016, 06:23
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике 

4 октября 2016, 12:26
На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

Вчера, 13 июня, на реке Волге около села Подстепки Ставропольского района были спасены 5 взрослых и полуторагодовалый ребенок с потерпевшего бедствие маломерного судна, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Сигнал бедствия поступил на спасательную станцию тольяттинского ПСО в 18:55. На 
14 июня 2015, 05:46
На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация

На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация

Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, вечером 3 декабря к железнодорожному вокзалу Самары по факту подозрения на заминирование были стянуты оперативные службы. На втором этаже в зале ожидания был обнаружен забытый кем-то рюкзак.

Всех пассажиров эвакуировали из здания вокзала. 

4 декабря 2013, 10:06
19-летняя самарчанка упала в заброшенный колодец

19-летняя самарчанка упала в заброшенный колодец

Самарские спасатели приняли участие в операции по подъему 19-летней девушки из колодца заброшенной насосной станции в поселке Шмидта. Глубина шахты составляет 10 метров. Для подъема пострадавшей на поверхность потребовалось альпинистское снаряжение. Девушку на носилках подняли наверх и передали врачам "скорой 

7 ноября 2013, 12:10
Самарские спасатели помогли выбраться из Волги упавшему кайтсерферу

Самарские спасатели помогли выбраться из Волги упавшему кайтсерферу

В воскресенье, 27 октября, самарские спасатели помогли выбраться из Волги упавшему кайтсерферу. В районе Ленинградского спуска на расстоянии 500 метров от берега у спортсмена сложился кайт. Самостоятельно выбраться из реки кайтсерфер не смог. На помощь пришли спасатели.

Фото – с сайта 

28 октября 2013, 11:03
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