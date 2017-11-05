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В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина
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26 августа 2017, 04:58
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В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком
В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.
Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».
Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии …
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22 августа 2017, 04:09
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В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды
Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».
Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из …
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13 августа 2017, 12:47
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В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений
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6 августа 2017, 02:57
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В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы
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5 августа 2017, 03:11
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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
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22 июля 2017, 03:32
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Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
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21 июля 2017, 07:34
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Пьяный самарец напал на машину скорой помощи
В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, …
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8 июня 2017, 02:29
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Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой
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19 мая 2017, 08:35
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Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке
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4 мая 2017, 11:02
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В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео
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6 ноября 2016, 03:56