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Материалы по теме:

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. По одной из версий стражей порядка, 
26 августа 2017, 04:58
В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.

Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».

Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии 

22 августа 2017, 04:09
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

3 августа в Самаре рядом с домом № 20 по улице Тополей было обнаружено тело 16-летней девушки, с травмой головы, без признаков жизни.
 
По данному факту следственным комитетом по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
5 августа 2017, 03:11
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. 
21 июля 2017, 07:34
Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, 

8 июня 2017, 02:29
Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
На место происшествия стражей порядка вызвал владелец пострадавшего авто. По его 

19 мая 2017, 08:35
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре продавцы одного из бутиков женской одежды на улице Запорожской ищут мальчика-подростка, который забежал в магазин, свалил манекен и убежал. Тем самым хулиган принес торговой точке немалый убыток. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На видео запечатлено, как сорванец 
6 ноября 2016, 03:56
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