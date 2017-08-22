В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.
Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».
Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии полицейских, при повороте налево вне перекрестка автомобилист нарушил правила очередности проезда», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. В результате машина столкнулась с другой «семеркой», которой, как выяснилось, управлял несовершеннолетний – молодой человек 2000 года рождения.
Оба участника ДТП получили телесные повреждения, и их доставили в больницу. По решению медиков пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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