В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной Самарская полиция ищет пропавшего подростка. Никита Мордвинцев ушел из дома в воскресенье и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 6 августа, идущим от улицы Революционной в сторону Авроры. Телефон подростка выключен. По словам родителей, в последнее время …