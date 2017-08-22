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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Водитель иномарки блокировал движение трамваев в Самаре

Водитель иномарки блокировал движение трамваев в Самаре

Вечером в понедельник, 21 августа, в центре Самары в результате ДТП оказалось нарушено движение трамваев. По предварительной информации, автомобилист на внедорожнике Nissan врезался в столб линии контактных проводов и повалил его, а затем машина перевернулась. Это случилось в десятом часу 

22 августа 2017, 09:24
Смертельные выходные: за сутки в Самарской области произошло 4 ДТП с летальным исходом

Смертельные выходные: за сутки в Самарской области произошло 4 ДТП с летальным исходом

20 августа было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом на территории Самарской области, сообщают на сайте регионального ГУ МВД России.
21 августа 2017, 05:37
ДТП с участием пассажирского автобуса: автомобилист не уступил дорогу

ДТП с участием пассажирского автобуса: автомобилист не уступил дорогу

21 августа в 10:30 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Свободы.
21 августа 2017, 12:28
В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

Сегодня, 20 августа, около 7 утра Renault Symbol врезался в стену пятиэтажного дому по адресу Красильникова, 38, передает «Маленькая Сызрань».
 
По словам очевидцев, машина просто продолжила ехать прямо после участка с односторонним движением со стороны улицы Ерамасова. Переехав 
20 августа 2017, 01:43
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

Самарская полиция ищет пропавшего подростка. Никита Мордвинцев ушел из дома в воскресенье и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 6 августа, идущим от улицы Революционной в сторону Авроры. Телефон подростка выключен. По словам родителей, в последнее время 
9 августа 2017, 01:21
13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.

По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика 

20 июля 2017, 02:42
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

17-летний юноша, который пропал в понедельник, найден мертвым. Информация об этом опубликована администрацией самарского поискового отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 26 июня, подросток ушел из дома на улице Мяги и не вернулся. Близкие пропавшего 
29 июня 2017, 09:33
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

26 апреля в Доме культуры «Луч», который находится в самарском поселке Зубчаниновка (улица Александра Невского, 95) пройдет межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало мероприятия - в 17:00.
 
В праздничном концерте будут участвовать цыганский ансамбль «Бахт», исполнительница цыганских песен 
24 апреля 2017, 10:24
В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре временно закроют два железнодорожных переезда – один в Смышляевке, другой в Зубчаниновке. Это связано с проведением планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка, сообщила мэрия. В Смышляевке работы начнутся 19 апреля, в Зубчаниновке – 20 апреля. 
19 апреля 2017, 09:13
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