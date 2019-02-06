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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае

Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае

Стало известно, что дорогу на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора восстановят в начале мая. Ранее на этом месте произошли две крупные коммунальные аварии. Дефектные ведомости направили в «Т Плюс». Сейчас участок приводят в порядок по временной схеме, а на постоянной 
30 января 2019, 02:16
Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

В субботу, 2 февраля, театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска представит премьеру спектакля «Манкурт» (Слово о боге, о солнце, о себе). В основе спектакля — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
 
- Через несколько дней состоится премьера 
28 января 2019, 11:21
Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии

Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии

Во вторник, 22 января, стало известно, что народный артист РФ, главный дирижер и худрук Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков назначен художественным руководителем филармонии. По словам врио министра культуры Сергея Филиппова, в будущем он будет совмещать работу художественного руководителя 
23 января 2019, 11:37
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.

На выставке 

10 января 2019, 05:50
Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое 
27 декабря 2018, 08:14
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