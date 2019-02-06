|
В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
|
6 февраля 2019, 02:09
|
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
|
6 февраля 2019, 01:46
|
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
|
6 февраля 2019, 01:20
|
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
|
6 февраля 2019, 01:07
|
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков
|
6 февраля 2019, 12:14
|
Самарцам показали проект ретро-почты
|
5 февраля 2019, 01:30
|
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
|
5 февраля 2019, 08:27
|
Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае
|
30 января 2019, 02:16
|
Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»
|
28 января 2019, 11:21
|
Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской филармонии
Во вторник, 22 января, стало известно, что народный артист РФ, главный дирижер и худрук Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков назначен художественным руководителем филармонии. По словам врио министра культуры Сергея Филиппова, в будущем он будет совмещать работу художественного руководителя …
|
23 января 2019, 11:37
|
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
|
23 января 2019, 10:57
|
Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра
Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.
На выставке …
|
10 января 2019, 05:50
|
Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен
Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое …
|
27 декабря 2018, 08:14
Мы Вам перезвоним!