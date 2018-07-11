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Материалы по теме:

В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
Пожар тушили на рынке

Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре

В воскресенье вечером, 8 июля, произошел пожар на рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары. По фотоснимкам очевидцев происшествия видно, что из одного из павильонов под зеленой крышей шел густой черный дым.
 
"Там огонь прорывался сквозь зеленую крышу, все бегали,тушили. Живу 
9 июля 2018, 10:50
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
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