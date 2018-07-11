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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани
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12 июля 2018, 08:48
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Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
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9 июля 2018, 10:50
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти
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6 марта 2018, 02:54
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К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий …
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16 февраля 2018, 08:59
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48