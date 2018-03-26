Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. Сначала ученые установили четыре сервера-ловушки – honeypot.
Исследователи следили за видами атак на ловушки и составили черный список подозрительных IP-адресов. Ученые предложили распространить полученную базу данных с адресами злоумышленников с помощью программно-конфигурируемых сетей. Разработчики сравнивают ее с вакцинацией, после которой сеть сама сможет анализировать трафик, определять способы атаки с адресов из «черного списка» и, в итоге, заблокирует действия злоумышленников, рассказали в Самарском университете.
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