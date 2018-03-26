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Материалы по теме:

Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре

Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре

В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.

«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.

Ученые из Самары 

21 марта 2018, 03:55
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.

«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, 
21 февраля 2018, 12:53
Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба сообщает о том, что в Сети появился мошеннический сайт-клон одного из разделов страницы ФНС. Он предлагает своим пользователям получить компенсацию в виде 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками 

16 февраля 2018, 09:45
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

В уходящем году весь мир, включая и нашу страну, буквально охватила волна мощных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit оказались причиной глобальных сбоев и немалых финансовых потерь. Эксперты попытались предсказать, к каким выходкам хакеров пользователи должны быть готовы 

26 декабря 2017, 04:13
В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
К мероприятию привлекли специалистов МВД, Минобороны, ФСБ, некоторых операторов и т.д.. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. 

26 декабря 2017, 11:26
Названы самые неудачные пароли уходящего года

Названы самые неудачные пароли уходящего года

Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
По данным исследования, каждый шестой пользователь интернета применяет наиболее примитивную комбинацию символов - 123456. Далее в списке идет "password", 

20 декабря 2017, 09:31
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начались испытания новой вакцины от гриппа. Новое средство собираются опробовать на добровольцах в самом скором времени.
Эксперименты на лабораторных мышах и морских свинках продемонстрировали безопасность и иммуногенность этого лекарства. Как поясняют ученые, препарат устойчив к 

9 февраля 2017, 04:41
Российские ученые создали вакцину для лечения рака у домашних животных

Российские ученые создали вакцину для лечения рака у домашних животных

Российские ученые из Новосибирска изобрели вакцину для лечения рака у животных. Препарат помогает вырабатывать антитела, способные полностью подавить метастазы. Уже проведены лабораторные опыты на мышах.
В процессе исследований полностью выздоровели 90% животных. Максимальный эффект от нового препарата достигается, если его 

29 ноября 2016, 02:20
Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Американские ученые создали инновационную вакцину против алкоголизма с помощью гена, отвечающего за плохие привычки. Принцип действия вакцины заключается в том, чтобы вызывать у пациентов отвращение к алкогольным напиткам. 
Разработанный учеными препарат от алкоголизма развивает в людях непереносимость спиртного. Это средство уже 

8 ноября 2016, 07:03
Создана РНК-вакцина от любых болезней

Создана РНК-вакцина от любых болезней

Американские специалисты разработали предварительную вакцину, которую можно применять для лечения любых эпидемических болезней. Опыты проводились в Массачусетском технологическом институте.
В частности, в результате серии исследований были получены антигены к Эболе, свиному гриппу и токсоплазме. Их эффективность, как утверждается, составила сто 

5 июля 2016, 09:35
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