В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.

Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители …