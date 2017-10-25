Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Валентина Матвиенко вручила Дмитрию Азарову почетную грамоту и пожелала успехов на новом посту.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:
- Дмитрий Игоревич такой яркий, современный молодой политик, но при этом уже имеющий опыт хозяйственной работы мэром Самары и в других сферах. Он состоявшийся политик, человек со своим мнением. И мы очень рады, что Совет Федерации становится все более и более признанной такой кадровой площадкой для роста людей. Нам очень приятно, что из наших рядов, из нашей команды мы в том числе, я считаю, вырастили исполняющего обязанности губернатора.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Я возвращаюсь в свой родной регион на работу, но я понимаю, что для меня это всего лишь новый этап взаимодействия с верхней палатой парламента, палатой регионов. Я уверен, что Самарская область, как, впрочем, все субъекты РФ, всегда найдут в верхней палате парламента помощь, понимание и поддержку.
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