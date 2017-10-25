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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником военнослужащих 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения. Сейчас бригада дислоцируется в Тольятти. Её бойцы принимали участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне, в миротворческой миссии 

24 октября 2017, 05:39
Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров встретился с председателем правления одной из крупнейших в России газовых компаний ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Областное правительство давно сотрудничает с этой организацией в сфере крупного инвестиционного проекта по строительству, добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ». 

23 октября 2017, 03:32
Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров озвучил решения о дополнительных мерах соцподдержки: 90 поездок в месяц по социальной карте и возвращение денежной выплаты работающим ветеранам, чья пенсия ниже 13 тысяч 500 рублей, сообщили в областном правительстве. В четверг, 19 октября, 
20 октября 2017, 11:11
В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

В правительстве Самарской области обсудили льготную систему

Прежде чем менять систему начисления социальных выплат, надо просчитать, в какую сумму это обойдется бюджету и решить, где взять деньги. Такое поручение давал подчиненным глава региона Дмитрий Азаров. В этот четверг чиновники озвучили свои первые расчеты.

Врио министра транспорта 
19 октября 2017, 09:55
В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители 

2 октября 2017, 05:13
Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
Как отмечается, в августе «Тэд Тревел» заявила о приостановке своей работы. 

2 октября 2017, 12:12
Совфед предлагает высылать из России за «нежелательное поведение»

Совфед предлагает высылать из России за «нежелательное поведение»

Как рассказали «Известия», иностранных граждан могут начать выдворять из Российской Федерации за "нежелательное поведение". Такой законопроект разрабатывается в настоящее время в Совете Федерации.
Данный термин планируют применять в отношении физических лиц, главным образом иностранцев. Впрочем, за "нежелательное поведение" могут быть 

4 сентября 2017, 09:17
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а 

22 июня 2017, 05:23
Неплательщиков алиментов лишат водительских прав

Неплательщиков алиментов лишат водительских прав

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко нашла новый способ борьбы с неплательщиками алиментов. В качестве одной из мер воздействия она предлагает лишать их водительских прав. Такое предложение Матвиенко высказала на встрече с членами всероссийского общественного движения "Матери России".
"К сожалению, нам 

6 марта 2014, 04:14
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