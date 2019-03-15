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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
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15 марта 2019, 12:57
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской
В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной …
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13 марта 2019, 12:31
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии
Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.
В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит …
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18 февраля 2019, 04:46
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
Неизвестные вандалы атаковали надгробие, расположенное на могиле немецкого философа Карла Маркса. Мемориал расположен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Судя по всему, злоумышленники попытались стереть с надгробия имя основоположника научного коммунизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.
Руководитель траста …
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6 февраля 2019, 01:32
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И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта
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19 сентября 2018, 09:56
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Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников
Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта …
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28 августа 2018, 10:41
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Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами
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1 августа 2018, 02:32
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