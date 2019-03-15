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Материалы по теме:

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В пятницу, 15 марта, с 21:00 будет закрыта для движения автомобилей проезжая часть на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага - по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города». На этом участке коммунальщики будут вести аварийно-восстановительные работы 
15 марта 2019, 12:57
На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № 
15 марта 2019, 12:36
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной 
13 марта 2019, 12:31
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.

В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит 

18 февраля 2019, 04:46
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные вандалы атаковали надгробие, расположенное на могиле немецкого философа Карла Маркса. Мемориал расположен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Судя по всему, злоумышленники попытались стереть с надгробия имя основоположника научного коммунизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.

Руководитель траста 

6 февраля 2019, 01:32
И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта

И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта

Всего три дня прошло с момента установки нового арт-объекта в сквере Мичурина в областной столице, но неизвестные вандалы уже его испортили. Как сообщили в горадминистрации, варвары  вырвали у светящегося трамвая два сиденья. Во вторник, 18 сентября, рабочие их восстановили, но 
19 сентября 2018, 09:56
Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта 

28 августа 2018, 10:41
Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

В Самаре неизвестные вандалы разрисовали только что приведенный в порядок парк имени Щорса, который находится на улице Спортивной в Железнодорожном районе. Во время ремонта там обновили центральный вход со стороны улиц Спортивной и Урицкого, сделали газон, переложили плитку и покрасили 
1 августа 2018, 02:32
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