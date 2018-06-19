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Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"
Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.
Джанни Инфантино высоко оценил …
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17 июня 2018, 09:43
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13
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«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подготовил подарок для лучшего футболиста. Об этом сообщает в Твиттер Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.
«Лучшему игроку будет отдельный приз от Главы Самарской области, потому что это первый международный матч …
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17 июня 2018, 02:00
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«Команда» жен игроков из Коста-Рики приехала в Самару поддержать мужей
Остались считанные часы до первого самарского матча в рамках ЧМ-2018. На «Самара Арена» сразятся сборные Сербии и Коста-Рики.
Жены игроков из латиноамериканской страны приехали вместе с мужьями и уже успели понравиться многим жителям Самары, пишет Прогород. Горожане еще …
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17 июня 2018, 01:18