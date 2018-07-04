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1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре
В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую …
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20 июня 2018, 04:06
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
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7 июня 2018, 10:59
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В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
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26 мая 2018, 10:28
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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
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18 мая 2018, 04:15
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая
В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы. Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую …
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25 апреля 2018, 04:51
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
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21 декабря 2017, 12:05
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Самарский «дом-кукурузу» украсят граффити в виде космонавта
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30 ноября 2017, 03:43
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Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото
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10 октября 2016, 11:41
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«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото
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8 октября 2016, 07:06
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В блогах: в Самаре вандалы исписали стены нового перехода
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что "многострадальный подземный переход у торгового центра "Империя" опять подвергся нападению вандалов". "Уже сколько раз приходилось закрашивать эти уродливые загогулины. Уже сколько раз латали этот несчастный, наспех сделанный переход. Казалось бы, чему еще тут ломаться? …
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22 августа 2016, 06:04
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В Самаре вандалы атаковали движущийся трамвай
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16 августа 2016, 11:18