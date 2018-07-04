Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре В Самаре на стене жилого многоэтажного дома на проспекте Ленина появилось изображение девушки с фотоаппаратом. Героиня фотографирует ракету-носитель «Союз», отражение которой можно … В Самаре на стене жилого многоэтажного дома на проспекте Ленина появилось изображение девушки с фотоаппаратом. Героиня фотографирует ракету-носитель «Союз», отражение которой можно