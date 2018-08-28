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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

В Самаре неизвестные вандалы разрисовали только что приведенный в порядок парк имени Щорса, который находится на улице Спортивной в Железнодорожном районе. Во время ремонта там обновили центральный вход со стороны улиц Спортивной и Урицкого, сделали газон, переложили плитку и покрасили 
1 августа 2018, 02:32
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

В последнее время в массовом порядке начали поступать жалобы от жителей Куйбышевского района. Люди сообщали о том, что в районе перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры оказались переполненными отходами, и их разносит ветром по окрестностям. Также было множество сообщений о неприятном 

13 апреля 2018, 11:30
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

В Самаре ночью три человека погибли в результате пожара. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Около четырех часов ночи пожарные получили сообщение, что на улице Большой Караванной загорелась крыша частного дома. К месту ЧП направили пять единиц пожарной техники. В тушении 

1 марта 2018, 11:51
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад 
11 января 2018, 04:47
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
10 октября 2016, 11:41
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