Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта красота в нетронутом виде недолго. Местные вандалы уже успели разломать одну из лавочек и разрисовать ограждение граффити.
Глава Самары, посетившая сквер в рамках инспекционной поездки, поручила руководителю администрации Куйбышевского района Александру Моргуну устранить последствия «развлечений» нерадивых граждан, а также проработать совместно с полицией вопрос об усилении безопасности в сквере.
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