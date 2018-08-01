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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
10 октября 2016, 11:41
«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

В ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк имени Гагарина. Такое название они получили из-за характерного «дырявого» силуэта. Теперь стены стали желтыми, а возле дыр нарисовали фигуры мышей. Таким образом ворота 
8 октября 2016, 07:06
Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.

Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с 
3 ноября 2015, 05:36
Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»

Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары проверила обстоятельства массовой драки 30 января 2015 года. В итоге возбуждены два уголовных дела в связи с причинением вреда здоровью двум несовершеннолетним. Выяснилось, что дерущиеся состояли в неких молодежных неформальных группировках.

Были проведены заседания, где заслушали 

19 февраля 2015, 12:13
Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции Николай Турбовец сообщил новые подробности дела о массовой драке в парке Щорса. В ней участвовали футбольные фанаты.

«Две молодежные группы, одни себя называют «Уайт кингз», другие – «Викинги», 
6 февраля 2015, 11:36
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