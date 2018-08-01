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В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции
В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.
Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается …
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25 июля 2018, 11:45
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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
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4 июля 2018, 10:39
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото
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10 октября 2016, 11:41
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«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото
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8 октября 2016, 07:06
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Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.
Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с …
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3 ноября 2015, 05:36
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Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»
Прокуратура Железнодорожного района г. Самары проверила обстоятельства массовой драки 30 января 2015 года. В итоге возбуждены два уголовных дела в связи с причинением вреда здоровью двум несовершеннолетним. Выяснилось, что дерущиеся состояли в неких молодежных неформальных группировках.
Были проведены заседания, где заслушали …
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19 февраля 2015, 12:13
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Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса
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6 февраля 2015, 11:36