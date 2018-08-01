«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото В ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк имени Гагарина. Такое название они получили из-за характерного «дырявого» силуэта. Теперь стены стали желтыми, а возле дыр нарисовали фигуры мышей. Таким образом ворота …