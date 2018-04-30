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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Крупное ДТП произошло в Отрадном 15 апреля. Все случилось вечером на улице Железнодорожной. Мужчина за рулем внедорожника не справился с управлением. Автомобиль занесло, а после этого он сбил дорожный знак, а также два бетонных столба.

Авария обошлась без пострадавших, 
16 апреля 2018, 09:16
Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.

Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.

Расследование продолжается. 

12 апреля 2018, 02:56
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
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