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Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном
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16 апреля 2018, 09:16
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Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном
На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. …
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12 апреля 2018, 02:56
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
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6 апреля 2018, 09:35
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09