В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, сообщил первый замглавы Самары Владимир Василенко. По пропускам для автолюбителей, проживающих в пешеходной зоне, станет известно в апреле. «Дам информацию до 10 апреля», - написал Владимир Василенко в «Твиттере».
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 14 июля. В Самаре состоится шесть матчей. Стадион «Самара Арена» находится на территории бывшего радиоцентра. Официальная фан-зона будет размещена в центре города на площади Куйбышева.
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