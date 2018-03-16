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Материалы по теме:

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Во время проведения ЧМ-2018 в Самаре появятся 225 спортивных автобусов и 70 спортивных трамваев. Половина из них новые, часть перенаправят с малонагруженных маршрутов Самары и Тольятти. Все машины пометят буквой «С». Они будут курсировать по маршрутам: стадион «Самара Арена» - 

14 марта 2018, 07:37
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
Владимир Василенко переназначен на пост первого замглавы Самары

Владимир Василенко переназначен на пост первого замглавы Самары

26 декабря пост главы Самары заняла Елена Лапушкина.
10 января 2018, 01:28
Владимир Василенко разрешил рынку «Норд» работать до апреля 2023 года

Владимир Василенко разрешил рынку «Норд» работать до апреля 2023 года

Власти Самары разрешили рынку «Норд» работать до апреля 2023 года. Соответствующий документ, который подписал первый замглавы города, который сейчас исполняет полномочия градоначальника, Владимир Василенко, опубликован на сайте мэрии. Рынок расположен в Советском районе Самары у пересечения Заводского шоссе и улицы 

25 декабря 2017, 10:44
Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»

Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»

В четверг, 21 декабря, комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары возобновила свою работу в Самарской гордуме. Как стало известно, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко (на фото) снял 
21 декабря 2017, 11:00
Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные 
18 декабря 2017, 01:59
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