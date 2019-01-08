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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

«Слово за слово»: Самарец во время застолья «пырнул» зятя ножом

«Слово за слово»: Самарец во время застолья «пырнул» зятя ножом

Сообщение о преступлении в одной из квартир по улице Советской Армии поступило в отдел полиции № 3 города Самара. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе застолья двое мужчин стали высказывать друг другу претензии. Словесная перебранка 42-летнего самарца 
10 ноября 2018, 05:06
18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга 
26 августа 2018, 04:50
Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот

Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот

В Приволжском районе Самарской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.
 
В дежурную часть отдела полиции Приволжского района поступил звонок из местной ЦРБ о госпитализации с ножевым ранением в живот 64–летнего мужчины.

4 августа 2018, 02:35
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
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