В отделе дознания Кировского района Самары завершили расследование инцидента, которое произошло летом этого года. В одном из дворов на улице Дальневосточной подрались две дамы.
Инцидент случился вечером на скамейке возле 2-этажного дома барачного типа. Три леди в возрасте 22-23 лет решили выпить алкоголь. Собутыльницы громко разговаривали и смеялись. Вызывающее поведение не понравилось одной из местной жительниц — 35-летней даме с собачкой. На замечание не шуметь компания отреагировала со скепсисом. Дама с собачкой оказалась «не из робкого десятка».
Девушки не унимались, продолжали вести себя очень шумно. Дама с собачкой решилась с ними разобраться. Сначала была словесная перепалка, потом собачница перешла от слов к делу. С требованиями «убираться», она стала дёргать сумки сидящих и скидывать их на землю.
На защиту своих интересов и подруг встала 22-летняя Елена В., жительница соседнего дома, работавшая воспитателем в детском учреждении. Сначала Елена и собачница дёргали друг друга за одежду, потом вцепились в волосы. Во время потасовки драчуньи упали и катались по земле. Подруги Елены пытались их разнять, но тщетно. Елена призналась полицейским, что она услышала: «С.., я тебя сейчас порежу!» и увидела возле своей шеи нож. Она инстинктивно дёрнулась в сторону, и лезвие прошлось по щеке.
После этого женщины расцепились и поднялись на ноги. Елена схватилась рукой за щёку и увидела кровь. Она позвонила в скорую и полицию. В больнице ей наложили швы, но рубец остался
По факту нанесения лёгких телесных повреждений полицейские возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время передадут для рассмотрения в суд. Даме с собачкой грозит до 2-х лет лишения свободы.
|
«Слово за слово»: Самарец во время застолья «пырнул» зятя ножом
|
10 ноября 2018, 05:06
|
18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти
Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга …
|
26 августа 2018, 04:50
|
Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот
|
4 августа 2018, 02:35
|
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке
|
22 октября 2017, 05:42