Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, но только начиная с 2019 года в обязательном порядке. Депутаты Отрадного обратились к своим коллегам в губернскую думу с просьбой подумать, что еще можно сделать в данной ситуации.
Над Тольятти стоит смог, официально, неизвестного происхождения. В Новокуйбышевске дети падали в обморок, надышавшись вредным воздухом. В Отрадном отходы с несанкционированной свалки попали в местную реку. Интернет пестрит такими заголовками. Проблема в том, что выбросы вредных веществ в атмосферу нормируются законодательством, но фактически не контролируются. Отчеты о степени загрязнения воздуха в надзорные ведомства пишут сами предприятия. И по сути их никто не перепроверяет.
«Кто-нибудь когда-нибудь встречал предприятия, которые похожи на унтер-офицерскую вдову, которые сами себя секут? Разумеется, эти отчеты подретушированы. Разумеется, серьезных нарушений правда, которые не попали в СМИ, где не было крупного скандала, вот тогда им деваться некуда. Тогда они что-то показывают, а когда этого нет - ну на нет и суда нет», - высказал свое мнение председатель ЦС ОЭО «Зеленая линия» кандидат биологических наук Сергей Симак
Очевидно, что необходим точечный контроль при помощи измерительных приборов, которые должны быть установлены на всех источниках выбросов. И соответствующее решение уже принято на федеральном уровне, но его реализация отложена на 2019 год. Вопрос пролоббировали бизнесмены, сославшись на то, что пока у них нет денег на воплощение в жизнь нового закона. Проблему вынесли не обсуждение в губернскую думу.
Депутат Самарской Губернской думы Денис Волков предложил коллегам начать решать вопрос на региональном уровне и начать с крупных предприятий, которые по его слова, цитата, «так активно загрязняют воздух».
Председатель комитета по ЖКХ, нефтехимии и охране окружающей среды Андрей Кислов также заострил внимание на том, что если будут определенны предприятия, с которых происходят опасные для жизни и здоровья граждан выбросы, то тогда можно говорить о каких-то санкциях, которые помогут хоть как то исправить ситуацию.
К конкретному выводу чиновники не пришли. Область, по их мнению, конечно, должна участвовать в разрешении проблемы, но в региональном бюджете на это денег нет. Это значит, раньше 2019 года, когда уже вступят в силу поправки в федеральный закон, проблема решаться не начнет.
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