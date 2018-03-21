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Материалы по теме:

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом 

21 марта 2018, 11:56
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
КНПЗ испортил воздух

КНПЗ испортил воздух

В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.

Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям 

16 февраля 2018, 08:05
Суд решил, что пруд Сухой в Самаре должен быть восстановлен

Суд решил, что пруд Сухой в Самаре должен быть восстановлен

Природоохранная прокуратура добилась восстановления пруда Сухой, который располагался около здания Самарского государственного социально-педагогического университета. Представители надзорного органа провели проверку, которая показала, что после засыпки водоема была нарушена среда обитания «тритона обыкновенного», занесенного в Красную книгу. Кроме того, участок земли, на 

7 февраля 2018, 03:20
В Сызрани обнаружили огромное нефтяное озеро

В Сызрани обнаружили огромное нефтяное озеро

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по следам информации, опубликованной СМИ. Сотрудники надзорного органа обнаружили в Сызрани огромное нефтяное озеро. Его площадь составляет 6281 квадратный метр. Объект находится рядом с одним из крупных промышленных предприятий. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты 
6 февраля 2018, 02:12
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