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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе
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14 апреля 2017, 10:53
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В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
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13 апреля 2017, 01:38
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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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СОФЖИ больше не строит?
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6 февраля 2017, 12:50
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В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова
В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В …
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26 января 2017, 10:47
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Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе
Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.
Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического …
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18 января 2017, 05:21
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В центре Самары может появиться экономжилье
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11 января 2017, 11:49
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья
Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".
"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. …
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9 января 2017, 05:40
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Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города
Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, …
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12 декабря 2016, 03:26
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Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре
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22 ноября 2016, 06:05