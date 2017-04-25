Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.



По данным полиции, …