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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

На срок с 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на Московское шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о проезде напротив ТЦ «Московский» - между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии 

14 апреля 2017, 10:53
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
26 января 2017, 10:47
Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.

Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического 

18 января 2017, 05:21
В центре Самары может появиться экономжилье

В центре Самары может появиться экономжилье

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании 

11 января 2017, 11:49
В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".

"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. 
9 января 2017, 05:40
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре

Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре

В понедельник, 21 ноября, в социальных сетях появились фото и видео потопа на проспекте Кирова в Самаре. Сообщение было опубликовано вчера вечером.  
«Авария! На Кирова течет поток воды», - написал пользователь, опубликовавший запись.

«Затопило все вокруг, домой пролезала 
22 ноября 2016, 06:05
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