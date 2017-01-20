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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарское издание «Парк Гагарина» обратилось в Европейский суд по правам человека с жалобой на Минюст России, который включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. Издательство никогда не получало ни копейки из-за рубежа, заявил главный редактор ресурса Сергей Курт-Аджиев.
20 января 2017, 12:00
Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Волжский районный суд вынес приговор уроженцам Армении Роману Амояну и Рустаму Шамояну за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Их осудили на 1 год и 1 месяц и назначили штраф - по 300 тысяч рублей. Фигуранты дела ранее не 

19 января 2017, 03:35
Бывшему директору завода

Бывшему директору завода "Авиаагрегат" сократили срок наказания в 2 раза

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор совладельцу и бывшему директору завода "Авиаагрегат" Геннадию Кулакову. Напомним, в ноябре 2015 года его приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, в 2008 

19 января 2017, 03:27
Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала

Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка"

20 декабря Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевших по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова. Напомним, что в отравлении обвиняют супругу скончавшегося заместителя руководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Екатерину.
Согласно материалам дела, 4,5 года назад молодая женщина подмешала 

14 декабря 2016, 05:19
Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Следователи завершили повторное расследование уголовного дела. Напомним, изначально служители Фемиды приговорили женщину к 7 годам лишения свободы.
По версии следствия, она в марте 2012-го года подмешала яд в картофельное пюре своему супругу - замдиректора Самарского филиала «Россельхозбанка». Пузикова свою причастность 

4 октября 2016, 04:25
Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Сегодня, 11 декабря, Самарский областной суд вынес решение об отмене приговора. Напомним, Красноярский районный суд приговорил Екатерину Пузикову к 7 годам колонии. По версии следствия, именно она в марте 2012 года во время вечеринки в коттедже в поселке Кондурчинский подмешала 
11 декабря 2015, 04:04
Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Сегодня, 8 декабря, об этом в Самарском областном суде заявил Вячеслав Тилежинской - адвокат матери убитого замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, яд в картофельное пюре топ-менеджеру подмешала его жена Екатерина в марте 2012 года во время 
8 декабря 2015, 07:52
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