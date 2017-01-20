Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в еду таллий. Заместитель руководителя филиала "Россельхозбанка" скончался от отравления в больнице.
Дело об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова расследовали пять раз. Дважды его возвращали силовикам из суда, трижды из прокуратуры. Каждый раз находились "белые пятна". Впрочем, фабула обвинения осталась неизменной. Где подсудимая могла достать яд до сих пор не установлено, сообщают адвокаты.
Сегодня меру пресечения подсудимой изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде. Первое заседание, на котором огласят обвинительное заключение и начнут допрос свидетелей, назначено на 9 февраля.
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