7 лет лишения свободы вновь грозит вдове бывшего главы Самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой. В Красноярском районном суде Самарской области уже во второй раз завершились прения по делу об убийстве ее мужа Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, 5 лет назад мужчину отравили прямо на праздновании в честь дня рождения. Виновной была признана его жена, однако после нескольких месяцев рассмотрения апелляции, поданной адвокатами обвиняемой, приговор был отменен. Дело направили на доследование, а Екатерина Пузикова оказалась под домашним арестом. По мнению защиты, новых доказательств вины подсудимой обвинение не предъявило, однако гособвинители оставили свою позицию неизменной.
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Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады
Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского …
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30 июня 2017, 05:48
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Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно
Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. …
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27 июня 2017, 08:24
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Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет
7 лет лишения свободы. Такое наказание в понедельник в суде Красноярского района сторона гособвинения запросила для вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Напомним, ее обвиняют в убийстве мужа - замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова. По версии следствия, в марте 2012-го …
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Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»
В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения. По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» …
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16 июня 2017, 10:45
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Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз
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20 января 2017, 10:08
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Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка"
20 декабря Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевших по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова. Напомним, что в отравлении обвиняют супругу скончавшегося заместителя руководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Екатерину.
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14 декабря 2016, 05:19
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СК вновь займется расследованием убийства банкира Дмитрия Пузикова
Решение о возврате дела силовикам в понедельник принял суд Красноярского района. Напомним, что в отравлении обвинили жену погибшего замруководителя самарского филиала Россельхозбанка. По версии следствия, в марте 2012 года Екатерина подмешала мужу в еду таллий. Впоследствии он скончался в больнице.
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17 октября 2016, 05:41
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Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд
Следователи завершили повторное расследование уголовного дела. Напомним, изначально служители Фемиды приговорили женщину к 7 годам лишения свободы.
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4 октября 2016, 04:25
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Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой
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11 декабря 2015, 04:04
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Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России
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8 декабря 2015, 07:52