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Бункер S

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Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского 

7 июля 2017, 09:31
За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 

30 июня 2017, 05:48
Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. 

27 июня 2017, 08:24
Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

7 лет лишения свободы. Такое наказание в понедельник в суде Красноярского района сторона гособвинения запросила для вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Напомним, ее обвиняют в убийстве мужа - замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова. По версии следствия, в марте 2012-го 

27 июня 2017, 05:49
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в 

20 января 2017, 10:08
Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала

Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка"

20 декабря Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевших по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова. Напомним, что в отравлении обвиняют супругу скончавшегося заместителя руководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Екатерину.
Согласно материалам дела, 4,5 года назад молодая женщина подмешала 

14 декабря 2016, 05:19
СК вновь займется расследованием убийства банкира Дмитрия Пузикова

СК вновь займется расследованием убийства банкира Дмитрия Пузикова

Решение о возврате дела силовикам в понедельник принял суд Красноярского района. Напомним, что в отравлении обвинили жену погибшего замруководителя самарского филиала Россельхозбанка. По версии следствия, в марте 2012 года Екатерина подмешала мужу в еду таллий. Впоследствии он скончался в больнице.

17 октября 2016, 05:41
Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Следователи завершили повторное расследование уголовного дела. Напомним, изначально служители Фемиды приговорили женщину к 7 годам лишения свободы.
По версии следствия, она в марте 2012-го года подмешала яд в картофельное пюре своему супругу - замдиректора Самарского филиала «Россельхозбанка». Пузикова свою причастность 

4 октября 2016, 04:25
Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Сегодня, 11 декабря, Самарский областной суд вынес решение об отмене приговора. Напомним, Красноярский районный суд приговорил Екатерину Пузикову к 7 годам колонии. По версии следствия, именно она в марте 2012 года во время вечеринки в коттедже в поселке Кондурчинский подмешала 
11 декабря 2015, 04:04
Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Сегодня, 8 декабря, об этом в Самарском областном суде заявил Вячеслав Тилежинской - адвокат матери убитого замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, яд в картофельное пюре топ-менеджеру подмешала его жена Екатерина в марте 2012 года во время 
8 декабря 2015, 07:52
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