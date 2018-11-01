Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как фото и видео попали в интернет, разразился скандал. Прокуратура провела проверку.
«Романтический гротеск, граничащий с мистикой. Дом-миф, построенный из пустотелого кирпича и бетонных блоков. В доме своеобразная акустика. Дача - с крупными пластическими объемами, прорезанными узкими, щелевидными, подобно бойницам, окнами, со скульптурой загадочной девушки, выходящей из волны, и «агрессивно настроенными» слонами», - так писал про дачу купца Головкина известный самарский архитектор Ваган Каркарьян.
Это здание было построено в 1908 году. В годы Гражданской войны здесь был госпиталь, потом детский дом. В 1929 году дачу отдали под клуб «Водоканала», который и был ее владельцем на протяжении всего советского периода. В начале 90-х в здании решили провести центральное отопление, но это вызвало просадку фундамента. Его зафиксировали металлическими стяжками, однако после этого стали трескаться стены. 20 лет дом пустовал. Изредка там стали проводить экскурсии, а на 2019-й год запланировали создание нового музейного комплекса «Дача со слонами». После этого, боясь необратимых разрушений, в здание до реконструкции почти никого не пускали. И тут как гром среди ясного неба - в Сети появилось видео вечеринки в честь открытия в Самаре бутика британского модного бренда «Paul Smith», оно состоялась 12 октября. Это вызвало шквал негатива.
- Я со вчерашнего дня думаю - как это возможно вообще? Для субботника разрешают привести не больше 20 волонтеров, потому что здание в таком себе состоянии, требуется реставрация Говорят, пожалуйста, будьте осторожны, на слонов лучше даже не дышите. Ок, мы все понимаем и да, делаем все бережно и аккуратно, и ещё благодарим, что нас пустили убраться. А потом вот это, - удивляется Татьяна Выводнова, PR-менеджер МТС.
- Хотели показать (в доме Головкина) спектакль в жанре site-specific. Режиссер Анастасия Алмазова специально для этого места срежиссировала спектакль по произведениям Леонида Андреева, приезжала за свой счет из Питера, чтобы репетировать с ребятами. В спектакле участвовали два десятка актеров чуть ли не из всех местных театров, частных и государственных. Сначала нас пытались завернуть, отправив согласовывать мероприятие на закрытой территории с силовиками. Потом мне рассказывали сказки про охранные обязательства (в которых, кстати, ничего не сказано про невозможность проведения культурных мероприятий на территории комплекса). Затем сказали — ок, проведите закрытое мероприятие, но на улице. В помещениях опасно, вдруг на голову кому-нибудь штукатурка упадет. Естественно, мы отказались, спектакль-квест должен играться и внутри здания, и снаружи. В общем, зря было потрачено время и нервы десятков людей, - рассказал Армен Арутюнов, журналист, городской активист.
Всё это и стало поводом для прокурорской проверки. Как выяснили представители ведомства, вечеринка состоялось на основании договора между муниципальным предприятием «Ремжилуниверсал», которое сейчас обслуживает «Дачу со слонами» и владельцем бутика. При этом собственником памятника является городской Департамент управления имуществом.
- В ходе проверки установлено, что согласие собственника, в данном случае, Департамента управления имуществом г. о. Самара муниципальным предприятием получено на 7 дней позже проведения самого закрытого мероприятия. В данном случае в действиях муниципального мероприятия усматриваются признаки состава административного правонарушения. А именно, нарушение муниципальным предприятием порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом, - рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района г. о. Самара Екатерина Белякова.
Представители «Ремжилуниверсала» пояснили следующее.
- Наша охрана….не было испорчено, - сказал главный специалист службы главного инженера МП «Ремжилуниверсал» Максим Первушкин.
По данным прокуратуры, на вечеринке присутствовали около 140 человек. Сколько денег заработали, сдав дачу Головкина на 3 часа, представитель «Ремжилуниверсала» говорить не захотел. Но, по подсчетам ТЕРРЫ, исходя из того, какой штраф планирует выписать прокуратура, выручка составила около 100 000 рублей.
- Все эти деньги пойдут….было безопасно, - сказал главный специалист службы главного инженера МП Максим Первушкин «Ремжилуниверсал».
Прокуратура Октябрьского района Самары планирует возбудить административные дела в отношении директора «Ремжилуниверсала» и самого МП. Штраф в первом случае составит от 1 до 10% от суммы сделки, а во втором - от 10 до 20%. По подсчетам надзорного ведомства, это 1 тысяча и 10 тысяч рублей соответственно.