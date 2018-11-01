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В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая 
1 ноября 2018, 09:42
В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Самары может получить статус объекта всемирноного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали 3 сентября во время воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды «Открытый город». Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что власти сейчас ведут работу по присвоению этой части города 
4 сентября 2018, 11:12
Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских 
23 июля 2018, 05:28
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
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