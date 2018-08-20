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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

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Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер». 
 
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

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Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

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Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:

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