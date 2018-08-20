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Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области
Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
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20 августа 2018, 04:53
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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16 августа 2018, 06:30
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Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
Завершается подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Об основных событиях уходящего дня зрителям расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами:
- Валютные качели. Стоит ли ждать дальнейшего ослабления …
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15 августа 2018, 06:03
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:
- Гуманитарии в почете. В Самарской …
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14 августа 2018, 05:57
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18