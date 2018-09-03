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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34