Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»





В 12:30 телерадиокомпания «ТЕРРА» познакомит зрителей с событиями, которые успели произойти за последнее время. Пока идет подготовка к эфиру, мы составили список наиболее важных тем, которые прозвучат в ближайшем выпуске: …