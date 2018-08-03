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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Вечерние новости на

Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы

В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:

- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу 
2 августа 2018, 06:42
Дневной выпуск программы

Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы

В 12:30 на телеканале «ТЕРРА» выходит очередной выпуск программы «Новости Самара». Вот главные темы, о которых расскажет ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты:

- Новый коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.

- В Самаре 
2 августа 2018, 12:28
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. День оказался крайне богатым на события и ведущему Алексею Елхимову есть о чем рассказать. Основные темы выпуска:

- Новой коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.
1 августа 2018, 06:13
Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»

Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»




В 12:30 телерадиокомпания «ТЕРРА» познакомит зрителей с событиями, которые успели произойти за последнее время. Пока идет подготовка к эфиру, мы составили список наиболее важных тем, которые прозвучат в ближайшем выпуске:
1 августа 2018, 12:09
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