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Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы
В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:
- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу …
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2 августа 2018, 06:42
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Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы
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2 августа 2018, 12:28
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы
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1 августа 2018, 06:13
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Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»
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1 августа 2018, 12:09