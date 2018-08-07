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«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру
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7 августа 2018, 06:16
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В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
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7 августа 2018, 05:47
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«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»
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7 августа 2018, 05:21
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Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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6 августа 2018, 06:12
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук
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3 ноября 2017, 03:24
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Тучная британская телезвезда рухнула в дыру на сцене и стала мемом
Популярная английская исполнительница Gemma Collins, обладательница пышных форм, в процессе недавнего выступления на фестивале Best TV Show рухнула в дыру на сцене. Об этом резонансном инциденте рассказывают зарубежные информагентства.
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24 октября 2017, 12:13