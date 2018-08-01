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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»

Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»




В 12:30 телерадиокомпания «ТЕРРА» познакомит зрителей с событиями, которые успели произойти за последнее время. Пока идет подготовка к эфиру, мы составили список наиболее важных тем, которые прозвучат в ближайшем выпуске:
1 августа 2018, 12:09
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска



Ведущий Алексей Елхимов расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- В Самару едет глава федерального минэконома Максим Орешкин. Какая 
31 июля 2018, 12:22
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы



В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» выйдет вечерний выпуск новостей. С основными событиями уходящего дня зрителей будет знакомить ведущий Сергей Сергеев. Пока идут последние приготовления к эфиру, мы знакомим вас с 
30 июля 2018, 06:40
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска



Ведущий Сергей Сергеев расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- За пост губернатора Самарской области будут бороться 6 человек. 
30 июля 2018, 12:22
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