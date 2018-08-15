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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
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15 августа 2018, 01:50
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В РПЛ может появиться стабилизационный фонд
У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба …
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15 августа 2018, 12:35
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На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона
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15 августа 2018, 12:21
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:
- Гуманитарии в почете. В Самарской …
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14 августа 2018, 05:57
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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6 августа 2018, 06:12
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51