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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – Андрея 
15 августа 2018, 01:50
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

В эти минуты в Самаре идет заседание правительства области. Врио первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов выступил на нем с отчетом о выполнении посланий президента России и врио губернатора.

- В разделе «Комфортная среда» срок 
15 августа 2018, 12:21
Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской 
14 августа 2018, 05:57
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня

Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:

- Ушел со второй попытки. Глава регионального минэкономразвития Александр 
7 августа 2018, 06:18
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». С основными событиями уходящего дня вас познакомит ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Главные темы:

- «Подушка безопасности» за 3 триллиона рублей. Зачем Минфин увеличивает суммы на закупку 
6 августа 2018, 06:12
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
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