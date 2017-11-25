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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

В Сызрани местные жители нашли схрон с боеприпасами. Более сотни патронов были спрятаны в специальном тайнике, обустроенном в земле. Сообщается, что место обнаружения боеприпасов находится в лесополосе на территории Юго-Западного района Сызрани. В сети появилось фото и видео. Не исключено, 

20 ноября 2017, 11:38
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
В Самаре прошли органные концерты

В Самаре прошли органные концерты

В Кирхе на улице Куйбышева прошли два концерта органной музыки немецкого музыканта Штефана Кисслинга. Он исполнил произведения Иоганна Баха и Питера Мендельсона.
Концерт был посвящен пятисотлетнему юбилею реформации — процессу переустройства церкви, когда Мартин Лютер выступил со своими 95-ю тезисами. 

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В Самаре Тимати сплясал лезгинку, искал «горячую девчонку» и «почувствовал» себе Басковым

26 октября в МТЛ «Арена» состоялся большой сольный концерт российского R&B-исполнителя Тимати. Несмотря на то, что артист опоздал на целых 40 минут, собравшаяся самарская публика не расстроилась и с нетерпением ожидала своего кумира. И когда Тимати вышел на сцену, поклонники 
28 октября 2017, 01:46
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