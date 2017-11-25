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Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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24 ноября 2017, 02:04
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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС
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23 ноября 2017, 12:03
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В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
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21 ноября 2017, 06:28
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
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21 ноября 2017, 01:36
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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов
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20 ноября 2017, 11:38
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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В Самаре прошли органные концерты
В Кирхе на улице Куйбышева прошли два концерта органной музыки немецкого музыканта Штефана Кисслинга. Он исполнил произведения Иоганна Баха и Питера Мендельсона.
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1 ноября 2017, 01:52
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В Самаре Тимати сплясал лезгинку, искал «горячую девчонку» и «почувствовал» себе Басковым
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28 октября 2017, 01:46