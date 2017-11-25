Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»! Юбилейный концерт Гарика Сукачева и группы «Бригада С» будет показан в программе «Соль» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ»»! Речь идет о выступлении в московском клубе Yotaspace в 2015 году. Шоу … Юбилейный концерт Гарика Сукачева и группы «Бригада С» будет показан в программе «Соль» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ»»! Речь идет о выступлении в московском клубе Yotaspace в 2015 году. Шоу