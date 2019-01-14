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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья
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14 января 2019, 12:25
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Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов …
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14 января 2019, 12:01
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«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
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14 января 2019, 11:25
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«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
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14 января 2019, 10:53
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ
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11 января 2019, 11:49
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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В России ужесточат правила усыновления и опеки
В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться …
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10 января 2019, 02:42
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В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик
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8 января 2019, 12:38
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14