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Материалы по теме:

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

В Тольятти сотрудники угрозыска изъяли у 39-летнего местного жителя в частном доме на улице Яблоневой предмет, похожий на охотничье ружье. По словам его владельца, он сделал ружье самостоятельно. 

- О том, что его действия являются противоправными, мужчина знал, но все 
14 января 2019, 12:25
Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства. 
 
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов 
14 января 2019, 12:01
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В этом году в областной детской больнице № 1 имени Ивановой появится аппарат МРТ, а также другое высокотехнологичное оборудование. Об этом стало известно 10 января во время визита министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Сейчас в больнице уже работает офтальмоскоп, на 
11 января 2019, 11:49
В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться 

10 января 2019, 02:42
В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В понедельник, 7 января, произошел крупный пожар в Автограде. Сигнал о возгорании в Тупиковом проезде в Центральном районе поступил в 18:59. Оказалось, что очевидцы увидели пламя в грузовике. На месте происшествия работали 17 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы 
8 января 2019, 12:38
Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

В субботу, 5 января, в 17:19 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на Санчелеевское шоссе. На повороте на село Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись иномарка Opel и грузовик DAF.

- На момент трагедии в салоне легкового автомобиля находились 3 
6 января 2019, 10:14
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