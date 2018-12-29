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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку 
29 декабря 2018, 01:41
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, 
29 декабря 2018, 11:44
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй 
29 декабря 2018, 10:55
Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату

Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату

Удивительная история произошла с гражданкой Швеции. Йоханна Гизельхель Санстрем сделала себе татуировку с именем сына, но мастер допустил ошибку и мальчик «Кевин» превратился в «Келвина».

Женщина сначала очень расстраивалась, ведь для сведения рисунка нужно было пройти через множество не 
15 мая 2018, 03:55
Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой

Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой

Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».

Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, 
13 марта 2018, 10:20
В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой

В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой

В Чебоксарском районном суде республики Чувашия прошел процесс над заключенным исправительно колонии №6. Во время прокурорской проверки у мужчины на теле были обнаружены татуировки в виде нацисткой свастики. Они располагались на левой и правой стороне груди. Фигурант дела признал, что 

20 февраля 2018, 07:16
Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок.

Последняя деталь позволила 

16 февраля 2018, 09:58
По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще 

27 июня 2017, 05:15
Ученые назвали самую эффективную диету

Ученые назвали самую эффективную диету

Вегетарианская диета оказалась вдвое эффективнее, чем популярная в наши дни низкокалорийная. Об исследовании американских специалистов рассказывает Journal of the American College of Nutrition.
Ученые наблюдали за 74 пациентами, которых разделили на две группы. Представители первой употребляли низкокалорийные продукты. Вторую группу 

14 июня 2017, 07:28
Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые

Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые

Ученые из Оксфордского университета утверждают, что вегетарианство наносит вред человеческому организму. В процессе экспериментов они выяснили, что отказ от продуктов животного происхождения отрицательно влияет на головной мозг.
В частности, говорят ученые, вегетарианство чревато уменьшением размеров мозга. Чтобы прийти к такому 

10 октября 2016, 09:20
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