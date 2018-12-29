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В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
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29 декабря 2018, 01:41
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
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29 декабря 2018, 11:44
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В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
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29 декабря 2018, 10:55
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Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату
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15 мая 2018, 03:55
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Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой
Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».
Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, …
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13 марта 2018, 10:20
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В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой
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20 февраля 2018, 07:16
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Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам
В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок.
Последняя деталь позволила …
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16 февраля 2018, 09:58
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По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев
В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще …
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27 июня 2017, 05:15
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Ученые назвали самую эффективную диету
Вегетарианская диета оказалась вдвое эффективнее, чем популярная в наши дни низкокалорийная. Об исследовании американских специалистов рассказывает Journal of the American College of Nutrition.
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14 июня 2017, 07:28
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Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые
Ученые из Оксфордского университета утверждают, что вегетарианство наносит вред человеческому организму. В процессе экспериментов они выяснили, что отказ от продуктов животного происхождения отрицательно влияет на головной мозг.
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10 октября 2016, 09:20