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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Организаторы межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» объявили даты проведения мероприятия в 2017 году. В Самаре он пройдет 11 и 12 июня. Место - вторая очередь набережной Волги. Фестиваль проводится второй год подряд. Главная тема «ВолгаФеста - 2017» - «Навигация на реке 

27 марта 2017, 03:19
Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

В период таяния снега и льда, а также обильных осадков возрастает риск кишечных заболеваний: вместе с талой водой опасные инфекции могут попасть в источники питьевой воды и, соответственно, в систему водоснабжения.

Чтобы уберечься от вирусных заболеваний в эти дни, 
25 марта 2017, 04:57
В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
 
25 марта 2017, 04:24
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. 
24 января 2017, 05:40
В блогах: Велодевичник-2016 в Тольятти

В блогах: Велодевичник-2016 в Тольятти

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в соцсети "Фейсбук", что вчера в Автограде состоялся праздник - Велодевичник-2016. "Прекрасные девушки уже в девятый раз порадовали город своей красотой! Более 100 красоток проехали на велосипедах по улицам города в сопровождении элегантных кавалеров-маршалов. Мы 
18 июля 2016, 06:08
В блогах: 3 июня в Тольятти пройдет «Веломаскарад»

В блогах: 3 июня в Тольятти пройдет «Веломаскарад»

В соцсети "ВКонтакте" анонсируют, что 3 июня в Тольятти состоится "Веломаскарад" - по улицам города проедутся велосипедисты в нарядных костюмах. Хотите прокатиться в образе Супермена, Белоснежки или Безумного Шляпника? Тогда вам на "Веломаскарад"! К необычному велособытию может присоединиться каждый. 
1 июня 2016, 06:36
В Самаре и в Тольятти два юных велосипедиста пострадали в ДТП

В Самаре и в Тольятти два юных велосипедиста пострадали в ДТП

Вчера на территории Самарской области произошло два ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние велосипедисты.

Первая авария случилась в Автозаводском районе Тольятти. Примерно в 17 часов 30 минут автомобилист на «Ладе Гранте» сбил на Ленинском проспекте 15-летнего школьника, управлявшего двухколесным транспортом. 
24 мая 2016, 01:14
Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
14 марта 2016, 05:40
Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

С 15 марта на Волге стартует навигация по маршруту Самара - Проран - Рождествено. Расписание работы теплоходов опубликовано на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. В день будет осуществляться по девять рейсов.

В этом году навигация на Волге в Самаре 
14 марта 2016, 02:33
Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного

Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного

Пассажирская навигация по Волге в этом году может открыться раньше, чем обычно. Пробный рейс теплохода по маршруту Самара  - Рождествено может состояться уже завтра, 10 марта, сообщает «Речфлот-63». Ожидается, что первыми по реке начнут курсировать суда «Ом-318» и «Ом-338».
9 марта 2016, 01:13
В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов

В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов

В Самарской области велосипедистов могут обязать передвигаться по проезжей части в специальном шлеме с застежкой, который стоит около 1000 рублей за штуку. С такой инициативой выступил молодежный парламент, работающий при губернской думе. Сейчас эта норма касается только мотоциклистов и водителей 
18 января 2016, 07:50
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