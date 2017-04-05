Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка В период таяния снега и льда, а также обильных осадков возрастает риск кишечных заболеваний: вместе с талой водой опасные инфекции могут попасть в источники питьевой воды и, соответственно, в систему водоснабжения.



Чтобы уберечься от вирусных заболеваний в эти дни, …