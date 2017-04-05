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Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня
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27 марта 2017, 03:19
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Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка
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25 марта 2017, 04:57
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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
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25 марта 2017, 04:24
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
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23 марта 2017, 05:11
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В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено
Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. …
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24 января 2017, 05:40
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В блогах: Велодевичник-2016 в Тольятти
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в соцсети "Фейсбук", что вчера в Автограде состоялся праздник - Велодевичник-2016. "Прекрасные девушки уже в девятый раз порадовали город своей красотой! Более 100 красоток проехали на велосипедах по улицам города в сопровождении элегантных кавалеров-маршалов. Мы …
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18 июля 2016, 06:08
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В блогах: 3 июня в Тольятти пройдет «Веломаскарад»
В соцсети "ВКонтакте" анонсируют, что 3 июня в Тольятти состоится "Веломаскарад" - по улицам города проедутся велосипедисты в нарядных костюмах. Хотите прокатиться в образе Супермена, Белоснежки или Безумного Шляпника? Тогда вам на "Веломаскарад"! К необычному велособытию может присоединиться каждый. …
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1 июня 2016, 06:36
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В Самаре и в Тольятти два юных велосипедиста пострадали в ДТП
Вчера на территории Самарской области произошло два ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние велосипедисты.
Первая авария случилась в Автозаводском районе Тольятти. Примерно в 17 часов 30 минут автомобилист на «Ладе Гранте» сбил на Ленинском проспекте 15-летнего школьника, управлявшего двухколесным транспортом. …
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24 мая 2016, 01:14
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Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта
«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
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14 марта 2016, 05:40
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Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта
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14 марта 2016, 02:33
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Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного
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9 марта 2016, 01:13
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В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов
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18 января 2016, 07:50