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Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности
ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
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18 августа 2017, 09:12
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Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома
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17 августа 2017, 09:25
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Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины
В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа. В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие …
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14 августа 2017, 02:13
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В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео
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14 августа 2017, 01:59
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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус
В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу.
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19 июля 2017, 11:45
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В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения
Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.
Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он …
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18 июля 2017, 11:26
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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
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21 марта 2017, 10:08
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Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»
Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.
Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, …
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29 ноября 2016, 03:36
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В ДК Литвинова разыграли Lada Vesta
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10 мая 2016, 04:40
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«ТЕРРА» нарядила елки в "Кошелев-проекте" и Южном городе
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24 декабря 2014, 04:47