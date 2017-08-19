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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
В Безенчукском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, 

18 августа 2017, 09:12
Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома

Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома

В поселке Петра-Дубрава Волжского района Самарской области один за другим горят аварийные дома. Причем происходит это не где-то на окраине, а прямо на центральной улице. Пламя уже уничтожило 7 построек. В одной из них жила семья, за судьбой которой ТЕРРА 

17 августа 2017, 09:25
Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара.  Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа.  В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие 
14 августа 2017, 02:13
В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В понедельник, 14 августа, в Самаре на улице Ново-Садовой загорелся автобус. В социальной сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидца, инцидент произошел рано утром в районе Барбошиной поляны, напротив дома №258 по улице Ново-Садовой. «Из-за чего он задымился, 
14 августа 2017, 01:59
В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу. 
19 июля 2017, 11:45
В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.

Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
 
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он 
18 июля 2017, 11:26
В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла 
8 июня 2017, 04:13
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.

Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, 

29 ноября 2016, 03:36
В ДК Литвинова разыграли Lada Vesta

В ДК Литвинова разыграли Lada Vesta

В минувшие праздничные выходные в ДК Литвинова собрались сотни самарских семей, чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля от корпорации "Кошелев-проект". Все участники в течение месяца приобрели квартиры в Крутых Ключах. Среди счастливых обладателей нового жилья и супруги Платовы.
 
Елена и 

10 мая 2016, 04:40
«ТЕРРА» нарядила елки в

«ТЕРРА» нарядила елки в "Кошелев-проекте" и Южном городе

Этой осенью сотрудники ТРК «ТЕРРА» посадили хвойные ели в двух активно развивающихся микрорайонах города, а также взяли шефство над зелеными красавицами. В канун новогодних праздников журналисты, ведущие и партнеры телеканала вместе с мастерами елочных украшений приехали в гости к детям 
24 декабря 2014, 04:47
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