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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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5 мая 2017, 04:11
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Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»
В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят …
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5 мая 2017, 01:26
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!
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5 мая 2017, 12:18
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов
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3 мая 2017, 09:22
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Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
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3 мая 2017, 09:07
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Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным
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26 апреля 2017, 05:25
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«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
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26 апреля 2017, 03:32
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Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети
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12 мая 2016, 04:01