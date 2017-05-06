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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

5 мая 2017 года. 26 294 дня без войны.
Сотрудники Телерадиокомпании «ТЕРРА»  включились в общественную акцию «Георгиевская ленточка».
5 мая 2017, 04:11
Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!

9 мая – одна из самых важных дат не только в России, но и во всем мире. В 1945 году этот день стал праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 2017-м вся страна отмечает 72-ю годовщину этого события, память о котором хранят все. 
5 мая 2017, 12:18
«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

В Интернете опубликовано видео первого этапа открытого Кубка Тольятти по автокроссу. Соревнования прошли в День Победы, 9 мая, на автодроме КВЦ ВАЗа, пишет видеоблогер Александр Карягин. Съемка осуществлялась с воздуха с помощью беспилотника.
Напомним, Карягин регулярно публикует видео, снятые с 

12 мая 2016, 04:01
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