ВЕСНА ПОБЕДЫ!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы! 9 мая – одна из самых важных дат не только в России, но и во всем мире. В 1945 году этот день стал праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 2017-м вся страна отмечает 72-ю годовщину этого события, память о котором хранят все.