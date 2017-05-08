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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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7 мая 2017, 09:08
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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6 мая 2017, 10:39
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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5 мая 2017, 04:11
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!
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5 мая 2017, 12:18