Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно, планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал агентству ТАСС гендиректор ФК «Крылья Советов» Виталий Шашков. Впрочем, «пока еще не факт, что это будет так», отметил он.
Напомним, на стадионе «Самара Арена» летом следующего года планируют провести шесть матчей ЧМ-2018. Чемпионат стартует 14 июня и завершится 15 июля 2018 года.
Матчи в Самаре назначены на следующие даты:
17, 21, 25 и 28 июня – игры группового этапа, включая матч сборной России;
2 июля - матч 1/8 финала;
7 июля - матч 1/4 финала.
http://tass.ru/sport/4735367
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