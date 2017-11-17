Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи



Как уже сообщала «ТЕРРА», с заявлением о хищении при строительстве самарского стадиона почти … Скандал вокруг стадиона «Самара Арена» переходит в горячую фазу. Подрядчик не согласился с обвинениями субподрядчика в воровстве и напомнил об уголовной ответственности за ложный донос.Как уже«ТЕРРА», с заявлением о хищении при строительстве самарского стадиона почти