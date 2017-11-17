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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Игроки и персонал футбольного клуба

Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца

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Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).

«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики 
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Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола

В очередном поединке их соперником стал клуб "Химки". Дополнительную интригу игре придала персона нынешнего тренера волжан - Андрея Тихонова, который успел поиграть за оба клуба.
От матча с "Химками" во многом зависела судьба гонки за места в Премьер-лиге. Только победа 

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На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры 
13 ноября 2017, 11:30
«Самара Арена» получит систему видеонаблюдения в декабре

«Самара Арена» получит систему видеонаблюдения в декабре

«Большой брат» проследит за фанатами. В Самаре определили подрядчиков, которые установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена». Этим займутся компании «Альбитех» и «Безопасность СТ», говорится в сообщении на портале госзакупок. Они поделят между собой 3 млн 140 тысяч рублей примерно в 

9 ноября 2017, 03:57
В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре продолжается реконструкция тренировочной базы ФК «Крылья Советов».

Готовность объекта – 80 процентов, футбольного поля – 98 процентов, сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Вокруг базы намерены построить высокий забор, чтобы у футбольных фанатов и журналистов не было возможности 

9 ноября 2017, 12:13
«Крылья Советов» проиграли в Томске

«Крылья Советов» проиграли в Томске

В среду, 8 ноября, футболисты «Крыльев Советов» на выезде провели матч 22-го тура первенства ФНЛ. Самарцы в Томске встретились с местным клубом «Томь».

Единственный гол в игре – в ворота «КС» - был забит на 21-й минуте. Евгений Конюхов пропустил мяч, 

8 ноября 2017, 05:43

"Крылья Советов" в Воронеже проиграли "Факелу" - 0:1

"Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" – 0:1.
 
Единственный гол был забит на 38-й минуте первого тайма. В ворота самарцев был назначен пенальти, который четко пробил Дмитрий Мичуренков. 
 
Следующий матч состоится 14 октября. 
8 октября 2017, 09:46
«Крылья» заплатят за болельщиков-пироманов 10 тысяч рублей

«Крылья» заплатят за болельщиков-пироманов 10 тысяч рублей

Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовали за использование болельщиками пиротехники  на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Напомним, на выездной матч в Оренбург 2 сентября приехало 262 болельщика из Самары. В конце встречи на секторе самарцев был зажжен файер. После этого инцидента сотрудники полиции 

7 сентября 2017, 09:14
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Тамбовом»

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Тамбовом»

Очередной матч чемпионата Футбольной национальной лиги прошел в Самаре. После тяжелого физически и психологически поражения от "Оренбурга" «Крылья Советов» принимали клуб «Тамбов».
Несмотря на рабочий день, поболеть за самарцев вечером пришли почти 5 тысяч зрителей. Они увидели триумф любимой команды. На 

7 сентября 2017, 08:53
«Крылья Советов» обыграли «Химик» и стали чемпионами первенства ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Химик» и стали чемпионами первенства ФНЛ

Сегодня, 30 мая, в 17:00 самарский клуб завоевал чемпионский титул первенства Футбольной национальной лиги, обыграв с крупным счетом 3:0 дзержинский «Химик».
Счет в последнем для «Крыльев» матче в ФНЛ открыл на 30-й минуте Ибрагим Цаллагов, забив мяч с подачи Игоря 
30 мая 2015, 09:31
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