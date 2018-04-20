5
17
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                         888888b.     .d8888b.   Y88b   d88P   d888                  
                         888  "88b   d88P  Y88b   Y88b d88P   d8888                  
                         888  .88P   888           Y88o88P      888                  
 888d888  888  888  888  8888888K.   888d888b.      Y888P       888    88888b.d88b.  
 888P"    888  888  888  888  "Y88b  888P "Y88b      888        888    888 "888 "88b 
 888      888  888  888  888    888  888    888      888        888    888  888  888 
 888      Y88b 888 d88P  888   d88P  Y88b  d88P      888        888    888  888  888 
 888       "Y8888888P"   8888888P"    "Y8888P"       888      8888888  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля. Ровно 48 лет назад с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101. Именно эта легковушка, получившая в народе название «копейка», положила началу по-настоящему массовой автомобилизации СССР.

Примечательно, что в эти дни в Тольятти 
19 апреля 2018, 08:12
Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

С 1 июня пост президента АвтоВАЗа займет новый человек. Николя Мора в этой должности сменит Ив Каракатзанис. Он был утвержден основным акционером автогиганта Alliance Rostec Auto BV.

Господин Мор продолжит работать в системе АвтоВАЗа. На посту заместителя председателя совета директоров он 

16 апреля 2018, 01:45
Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.

Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути 
28 марта 2018, 12:21
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Семеро велосипедистов из Твери совершили путешествие по льду Байкала. Они преодолели путь протяженностью в 560 километров от Северобайкальска до поселка Листвянка.

Путешественники все время двигались вдоль береговой линии озера. Путешествие началось 19 февраля, и длилось 12 дней. Это дольше 
5 марта 2018, 07:40
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие продолжительностью 79 дней. Он значительно улучшил предыдущий рекорд, который составлял 123 дня.
Как информирует BBC, Бомонт стартовал из Франции 2 июля. Проехав без малого 30 тысяч километров, он вернулся в Париж вчера, 18 

19 сентября 2017, 12:09
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
Автор дизайн-концепции совместил в «копейке»-2017 

21 марта 2017, 09:16
В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек

В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек

Вечером 23 марта в Самаре на Красноглинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Неподалеку от хладокомбината столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «ВАЗ-2101». По данным областной полиции, 47-летний водитель «копейки», двигаясь со стороны поселка Красная Глинка в направлении 

24 марта 2014, 09:16
Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»

Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»

В Тольятти побывала съемочная группа знаменитой британской телевизионной программы Top Gear, посвященной автомобилям. В течение дня журналисты во главе с «Капитаном Улиткой» Джеймсом Мэем посетили многие производства АвтоВАЗа. Кстати, свое прозвище соведущий программы получил из-за осторожного стиля вождения. Что, впрочем, 

18 июля 2013, 12:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх