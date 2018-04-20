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На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля
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19 апреля 2018, 08:12
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Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние …
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18 апреля 2018, 05:44
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа
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16 апреля 2018, 01:45
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Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала
Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.
Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути …
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28 марта 2018, 12:21
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней
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19 сентября 2017, 12:09
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В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101
В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
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21 марта 2017, 09:16
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В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек
Вечером 23 марта в Самаре на Красноглинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Неподалеку от хладокомбината столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «ВАЗ-2101». По данным областной полиции, 47-летний водитель «копейки», двигаясь со стороны поселка Красная Глинка в направлении …
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24 марта 2014, 09:16
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Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»
В Тольятти побывала съемочная группа знаменитой британской телевизионной программы Top Gear, посвященной автомобилям. В течение дня журналисты во главе с «Капитаном Улиткой» Джеймсом Мэем посетили многие производства АвтоВАЗа. Кстати, свое прозвище соведущий программы получил из-за осторожного стиля вождения. Что, впрочем, …
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18 июля 2013, 12:20