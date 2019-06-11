По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области в Керчи стартовал патриотический проект «Ветер Победы-2019». В основу проекта легла реконструкция походов матросов на бронекатере времен Великой Отечественной войны.
В рамках экспедиции бронекатер «БК-73» пройдет по маршруту Керчь - Тольятти общей протяженностью 1900 км. Судно реконструировано в 2015 году и представляет собой точную копию боевого корабля образца 1938 года. При его сосздании использовались элементы других затонувших бронекатеров. На борту судна находятся представители реконструкторских клубов в обмундировании различных родов войск времен ВОВ и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн в форме милиционера образца 1943 года.
Участники экспедиции полностью воссоздали быт служащих Волжской военной флотилии времен войны. Экипаж одет в обмундирование прошедшей эпохи, организовано питание по рациону военных матросов, ночные вахты, вечернее прослушивание патефона.
В Самарской области бронекатер будет двигаться по следующему расписанию:
16 июня (22-00) – Приход на турбазу «Удача». Обшаровка
17 июня (10-00) - Приход в Сызрань. 14-00 - Выход из Сызрани
18 июня (8-00) – Приход в Самару. 16-00 – Выход из Самары
19 июня (10- 00) - Приход в Тольятти.
Время московское. Возможны незначительные изменения, связанные с погодными условиями.
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