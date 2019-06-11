96-летняя врач Сызранского военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом Портреты нарисовал фронтовик Дмитрий Фомин. Он проходил лечение в Сызранском эвакуационном госпитале во время Великой Отечественной войны, с 1943-1945 годы. Он туда попал после страшного разрывного ранения в битве под Гомелем. Боец до войны был художником. И он рисовать соседей …