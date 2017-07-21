В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
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Какая погода ждет самарцев в выходные?
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21 июля 2017, 01:16
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В Самарской области наступило опасное время
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20 июля 2017, 02:04
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Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
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19 июля 2017, 11:18
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До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей
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14 июля 2017, 10:32
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят
Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от …
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7 июля 2017, 03:19
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Волгу закрыли
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6 июля 2017, 02:27
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!
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30 июня 2017, 01:20
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Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра
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27 июня 2017, 01:03
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Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти
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21 июня 2017, 09:33
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В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц
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1 сентября 2016, 05:19
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Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом
Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
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1 июля 2016, 12:15
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Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео
Сегодня, 26 июня, в Сызрани прошел сильнейший ливней. В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями дорог, которые превратились в бушующие потоки. Лужи оказались настолько глубокими, что автомобили буквально плавают по дороге.
Как передает портал ktv-ray.ru, особенно затруднено движение …
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26 июня 2016, 05:05
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В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома
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26 июня 2015, 02:27