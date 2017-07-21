Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео



Как передает портал ktv-ray.ru, особенно затруднено движение … Сегодня, 26 июня, в Сызрани прошел сильнейший ливней. В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями дорог, которые превратились в бушующие потоки. Лужи оказались настолько глубокими, что автомобили буквально плавают по дороге.Как, особенно затруднено движение