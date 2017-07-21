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Материалы по теме:

Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

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В Самарской области наступило опасное время

В Самарской области наступило опасное время

Режим высокой пожарной опасности в самарских лесах продлен. 4 класс по прогнозу синоптиков в регионе сохранится как минимум до 21 июля. Напомним, предупреждение разослали в минувшие выходные. Вместе с тем, до конца рабочей недели ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, передает 
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Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
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До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

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Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

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Волгу закрыли

Волгу закрыли

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6 июля 2017, 02:27
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Появилось сообщение о новом пострадавшем в результате вчерашнего урагана. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Тольятти, Самаре и окрестных селах резко ухудшилась погода. В областном центре прошел град и начался ливень, а через Автоград прошел ураган. С торгово-офисного центра сорвало крышу, 
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В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

Самара тонет. На некоторых улицах города ливневая канализация не справляется с потоками воды, которые образовались из-за сильного дождя. В редакцию ТРК «ТЕРРА» обратились наши телезрители, которые сняли на мобильный телефон потоп на перекрестке улиц Победы и Ново-Вокзальной. Вода залила не 
1 сентября 2016, 05:19
Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
По сообщениям местных информагентств, всех жильцов смогли оперативно эвакуировать. В результате разгула стихии никто из них не 

1 июля 2016, 12:15
Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео

Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео

Сегодня, 26 июня, в Сызрани прошел сильнейший ливней. В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями дорог, которые превратились в бушующие потоки. Лужи оказались настолько глубокими, что автомобили буквально плавают по дороге.

Как передает портал ktv-ray.ru, особенно затруднено движение 
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В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома

В Воронеже в результате сильного ливня затоплено 53 дома

В четверг, 25 июня, поздно вечером в Воронеже прошел сильный ливень. В течение часа в городе выпало почти 40% месячной нормы осадков. В результате стихийного бедствия подтопленными оказались 53 дома.
 
По информации Воронежских спасателей, начиная с 22:35 в службу поступило 
26 июня 2015, 02:27
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