В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.

В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни …