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Бункер S

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Материалы по теме:

В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

До Дня Победы остаются считанные дни, и в регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых поздравления с наступающим праздником получил 96-летний Павел Хлопцев. В годы войны он трудился на Калининском фронте - ремонтировал самолеты. Потом 35 

4 мая 2017, 05:32
«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе! Любите друг друга!

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14 февраля 2017, 05:42
13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни 

21 декабря 2016, 03:06
Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей

Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей

Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное 

15 декабря 2016, 05:31
Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.

«Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник 
3 ноября 2016, 02:46
В тупик зашло внеочередное совместное заседание комитетов по строительству и местному самоуправлению Самарской губдумы

В тупик зашло внеочередное совместное заседание комитетов по строительству и местному самоуправлению Самарской губдумы

В центре внимания – распределение полномочий по разрешению на строительство. Они оказались в "подвешенном" состоянии после решения Верховного суда об отмене закона 134-ГД.  Как рассказал в кулуарах "ТЕРРЕ" министр строительства региона Алексей Гришин, их предложение состоит в том, чтобы оставить 

25 октября 2016, 10:34
На первом заседании Самарской губернской думы 6 созыва определили состав новых комитетов

На первом заседании Самарской губернской думы 6 созыва определили состав новых комитетов

По итогам выборов областной парламент обновился больше чем наполовину: из предыдущего состава остался 21 депутат, новых - 29. Они уже определились со спикером. Им снова стал Виктор Сазонов, занимавший этот пост последние 15 лет. Его замами избраны экс-депутат госдумы Екатерина 

28 сентября 2016, 12:18
Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона

Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона

Выборы депутатов Государственной и Губернской Думы укрепили статус Самарской области как политически активного региона, поддерживающего руководство страны. На избирательные участки пришли почти 53% избирателей.
За последние 5 лет в регионе на треть возросло доверие населения к действующей власти. В абсолютных 

21 сентября 2016, 06:02
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Обращение
Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина
к работникам сельского хозяйства в связи
с рекордным урожаем зерновых
 
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
 
В этом году в нашей губернии ожидается рекордный урожай зерна за последние 15 лет 
29 августа 2016, 03:33
В блогах: мемориал в селе Челно-Вершины

В блогах: мемориал в селе Челно-Вершины

Блогер Евгений Синюков обращает внимание на неудовлетворительное состояние в самарском райцентре Челно-Вершины мемориала памяти ветеранов боевых действий. «Он был открыт всего 3 года тому назад в честь местных ребят, павших во второй чеченской кампании. Сегодня памятник нуждается в ремонте 
16 августа 2016, 05:13
Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко

В Самаре чествуют ветеранов Великой Отечественной Войны. Особое внимание вдовам участников тех событий. Они не должны чувствовать себя забытыми. 

Одной из первых председатель Самарской городской думы Галина Андриянова решила поздравить с наступающими праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко. Они познакомились в 

29 апреля 2016, 06:50
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