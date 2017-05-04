В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. С каждым годом тех, кто сражался за победу, становится все меньше. В Самарской области чуть более 3 тысяч участников войны и 36 тысяч ветеранов. Приглашенных поздравили в стенах Самарской губернской думы.
Иван Коппалов, ветеран Великой Отечественной войны: «День Победы - это главный наш праздник, наш светоч, как говорится, остов, на котором держится наша страна. Он объединяет всех - и богатых, и бедных».
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В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны
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4 мая 2017, 05:32
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!
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14 февраля 2017, 05:42
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
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21 декабря 2016, 03:06
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Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей
Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное …
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15 декабря 2016, 05:31
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Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства
В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.
«Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник …
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3 ноября 2016, 02:46
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В тупик зашло внеочередное совместное заседание комитетов по строительству и местному самоуправлению Самарской губдумы
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25 октября 2016, 10:34
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На первом заседании Самарской губернской думы 6 созыва определили состав новых комитетов
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28 сентября 2016, 12:18
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Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона
Выборы депутатов Государственной и Губернской Думы укрепили статус Самарской области как политически активного региона, поддерживающего руководство страны. На избирательные участки пришли почти 53% избирателей.
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21 сентября 2016, 06:02
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых
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29 августа 2016, 03:33
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В блогах: мемориал в селе Челно-Вершины
Блогер Евгений Синюков обращает внимание на неудовлетворительное состояние в самарском райцентре Челно-Вершины мемориала памяти ветеранов боевых действий. «Он был открыт всего 3 года тому назад в честь местных ребят, павших во второй чеченской кампании. Сегодня памятник нуждается в ремонте …
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16 августа 2016, 05:13
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Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко
В Самаре чествуют ветеранов Великой Отечественной Войны. Особое внимание вдовам участников тех событий. Они не должны чувствовать себя забытыми.
Одной из первых председатель Самарской городской думы Галина Андриянова решила поздравить с наступающими праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко. Они познакомились в …
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29 апреля 2016, 06:50