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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.

Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом 
23 февраля 2019, 04:05
Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

В начале февраля этого года житель Сызрани на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» объявил старт необычного розыгрыша. В качестве приза парень предложил свою «Лада-Приору» 2013 года выпуска.
 
Такой конкурс он решил провести в связи с переездом в другой регион. 
23 февраля 2019, 03:22
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. 

11 февраля 2019, 01:37
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
Топ-новости: миссия тараканов на Земле, Xbox One S, в Самаре похолодает и пойдет снег

Топ-новости: миссия тараканов на Земле, Xbox One S, в Самаре похолодает и пойдет снег

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 28 октября.

Британские ученые заявили, что у тараканов есть особая миссия на Земле. Обычно люди испытывают отвращение к тараканам, но они приносят большую пользу природа, заявили исследователи. Подробности
28 октября 2016, 10:49
Ученые рассказали об особой миссии тараканов на Земле

Ученые рассказали об особой миссии тараканов на Земле

Английские ученые под руководством Джорджа Беккалони рассказали о предназначении тараканов на Земле. Как выяснилось, они приносят большую пользу природе, выполняя особую миссию. Насекомые производят особые вещества, положительно влияющие на все живое.
Тараканы, к которым люди традиционно испытывают отвращение, питаются разлагающимися 

28 октября 2016, 09:57
В Тольятти двух женщин госпитализировали с тараканами в ушах

В Тольятти двух женщин госпитализировали с тараканами в ушах

Первой пострадавшей стала 16-летняя девушка. Она позвонила в службу скорой помощи и сообщила, что ей во время сна залез в ухо таракан. Всего через несколько часов жертвой аналогичного нападения «усатого создания» оказалась 33-летняя женщина.

Отметим, что подобные случаи достаточно 
24 октября 2016, 10:44
Глава Минобрнауки Ливанов предложил производить роботов-тараканов

Глава Минобрнауки Ливанов предложил производить роботов-тараканов

Министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов предложил производить роботов-тараканов, передает ТАСС. Речь идет об микроустройствах, созданных инженерами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде. Глава ведомства вчера посетил вуз, где познакомился с разработками местных ученых, в том числе и 
27 февраля 2016, 05:57
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