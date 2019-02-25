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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец
Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.
Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом …
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23 февраля 2019, 04:05
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Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана
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23 февраля 2019, 03:22
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре
Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я …
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18 февраля 2019, 05:49
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре
Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. …
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11 февраля 2019, 01:37
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Топ-новости: миссия тараканов на Земле, Xbox One S, в Самаре похолодает и пойдет снег
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28 октября 2016, 10:49
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Ученые рассказали об особой миссии тараканов на Земле
Английские ученые под руководством Джорджа Беккалони рассказали о предназначении тараканов на Земле. Как выяснилось, они приносят большую пользу природе, выполняя особую миссию. Насекомые производят особые вещества, положительно влияющие на все живое.
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28 октября 2016, 09:57
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В Тольятти двух женщин госпитализировали с тараканами в ушах
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24 октября 2016, 10:44
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Глава Минобрнауки Ливанов предложил производить роботов-тараканов
Министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов предложил производить роботов-тараканов, передает ТАСС. Речь идет об микроустройствах, созданных инженерами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде. Глава ведомства вчера посетил вуз, где познакомился с разработками местных ученых, в том числе и …
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27 февраля 2016, 05:57
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