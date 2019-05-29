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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Какая боль: ЦСКА «унизил» «Крылья Советов» со счетом 6:0

Какая боль: ЦСКА «унизил» «Крылья Советов» со счетом 6:0

26 мая самарские «Крылья Советов» сыграли заключительный матч в основной части чемпионата РПЛ. Соперником волжан стал московский ЦСКА. На выезде «КС» потерпели само разгромное поражение в этом сезоне со счетом 6:0.

Дублем у «армейцев» отличился Федор Чалов. Благодаря ему он стал 

26 мая 2019, 05:11
Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета.

Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара 

22 мая 2019, 02:28
10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

В среду, 22 мая, 10 тысяч болельщиков поддержат на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». Напомним,что уже завтра в Самаре пройдет финальный матч Олимп-Кубка России по футболу. За победу сразятся Локомотив» и екатеринбургский «Урал».Игра начнется в 18:30 по московскому времени, пишет 
21 мая 2019, 04:35
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

После домашнего поражения от  столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
 
Не случилось. Динамовцы дважды вели 
19 мая 2019, 06:25
Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
 
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным 
18 мая 2019, 08:36
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» вышли на матч против грозненского клуба, который стремится в еврокубки, в 

12 мая 2019, 08:53
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. 
7 июня 2018, 12:08
В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.
Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно 

21 августа 2017, 05:33
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В последние дни в социальных сетях и электронных СМИ стала распространяться информация, что якобы в Автозаводском районе Тольятти неизвестный мужчина в чёрном нападает на женщин.  Однако данная новость относится к Нижнему Новгороду, к Автограду никакого отношения не имеет!
 
«Люди, 
14 января 2017, 03:45
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