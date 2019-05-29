Самарские «Крылья Советов» приняли решение сделать вход на стыковой матч за право остаться в Российской премьер-лиге платным. Цена билета на игру с командой «Нижний Новгород» будет начинаться от 100 рублей, говорится на официальном сайте клуба. Продажа началась 29 мая. 50-процентная скидка полагается детям, инвалидам-колясочникам и инвалидам по зрению. Первый стыковой поединок пройдет 30 мая в Нижнем Новгороде, ответная игра 2 июня в Самаре. Вместе с «Крыльями Советов» в «стыках» за право остаться в РПЛ сыграет «Уфа», завершившая сезон на 14-м месте. Отметим, в отличие от самарцев башкирская команда решила сделать вход на домашнюю игру с «Томью» бесплатным.
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