26 мая самарские «Крылья Советов» сыграли заключительный матч в основной части чемпионата РПЛ. Соперником волжан стал московский ЦСКА. На выезде «КС» потерпели само разгромное поражение в этом сезоне со счетом 6:0.

Дублем у «армейцев» отличился Федор Чалов. Благодаря ему он стал …